В поселке Терволово Ленинградской области открыли новый ФОК открытого типа

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В Ленинградской области оборудовали новый Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в посёлке Терволово (Гатчинский район). Объект построен в рамках федерального партийного проекта «Детский спорт».

На площади более полгектара расположились футбольное поле с искусственным покрытием, хоккейная коробка, сектор для прыжков в длину, а также волейбольная, баскетбольная и бадминтонная площадки. Сектор с тренажерами на различные группы мышц с регулировкой усилия тоже имеется.

Федеральный партийный проект «Детский спорт» в Ленобласти реализуется с декабря 2012 года. К нему присоединилось более 300 школьных спортивных клуба, объединяющих более 57 тысяч учеников школ. С 2013 года создана система соревнований для школьных спортивных клубов «Региональная школьная спортивная лига Ленобласти». За 10 лет деятельности проекта в регионе отремонтировано 157 спортивных залов в сельских школах.

В период школьных каникул реализуется направление «Дворовый тренер». По этому направлению ежегодно проводятся Всероссийский зимний фестиваль дворового спорта «Русская зима» и «Фестиваль летних дворовых и национальных видов спорта». Цель проекта — организация досуга детей и подростков через приобщение к занятиям физкультурой и спортом во внеурочное и каникулярное на дворовых площадках.

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