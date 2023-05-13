Стартовал предсерийный выпуск российского грузовика БАЗ

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Концерн «Алмаз-Антей» выпустил первый экземпляр полноприводного грузовика для гражданских нужд БАЗ-S36A11. Грузовик разработан в инжиниринговом центре «Обуховского завода» концерна и собран на «Брянском автомобильном заводе». До конца года планируется выпустить предсерию — 5 автомобилей, что является необходимым условием для запуска серийного производства.

Тягач БАЗ-S36A11 с колесной формулой 6×6 имеет массу 35,7 тонны и грузоподъемность 22,1 тонны. Двигатель для него произведен ПАО «Автодизель» — это ЯМЗ-6531 Euro 5 мощностью 422 л.с. Высокая проходимость машины достигается за счет использования специально разработанных осей с независимой подвеской, каждая из которых обладает грузоподъемностью 12 тонн. Независимая подвеска всех осей была позаимствована у платформы БАЗ-6909, которая поставляется в армию, а ходовая часть адаптирована под дороги общего пользования. Предназначен грузовик для перевозки леса и для предприятий нефтегазовой отрасли.

В оснащение тягача входит мультируль, система мультимедиа, USB-зарядки, электронный дисплей панели приборов, бортовой компьютер, система «ЭРА-ГЛОНАСС», кондиционер, независимый отопитель, пневмопривод сидений, электропривод зеркал, спальное место.

«Обуховский завод», входящий в оборонный концерн «Алмаз-Антей», стал управляющей компанией бывшего завода Toyota в Санкт-Петербурге. Саму производственную площадку японского производителя недавно выкупила компания «Шушары-Авто» — «дочка» ФГУП «НАМИ». Управляющая компания будет заниматься всей оперативной деятельностью по управлению предприятием с целью организации производства автомобилей. В частности, в 2024 году на этой площадке запланирован старт выпуска гражданского грузовика БАЗ-S36A11.