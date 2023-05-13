Второй энергоблок Белорусской АЭС подключили к энергосистеме Белоруссии

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13 мая в 13-24 час. на Белорусской АЭС состоялось первое включение в сеть второго энергоблока, в объединенную энергосистему страны выданы первые киловатт-часы электроэнергии. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго Белоруссии.

Как отметил глава ведомства, осуществлен один из самых важных подэтапов энергетического пуска блока. По его словам, пуск стал результатом масштабной работы, связанной с наладкой и монтажом оборудования, подготовительными операциями перед толчком турбины и тестирование ее работы на холостом ходу.

В Минэнерго пояснили, что синхронизации турбогенератора и энергосистемы предшествовал вывод реакторной установки в критическое состояние и на минимально контролируемый уровень мощности с её дальнейшим повышением до 40%. В министерстве заверили, что все технологические операции выполнены с соблюдением необходимых требований безопасности. В ближайшее время специалисты продолжат поэтапное повышение мощности реактора до 100%. Затем запланирована опытно-промышленная эксплуатация, которая предусматривает испытания оборудования и технологических систем в различных режимах работы, в том числе при отключении блока от сети. При этом старт промышленной эксплуатации блока запланирован на 2023 год.

Белорусская АЭС расположена на северо-западе страны в Гродненской области близ границы с Литвой. Строительство станции началось в 2013 году. Согласно проекту станция состоит из двух энергоблоков.

АЭС построена с помощью России по российскому проекту.

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