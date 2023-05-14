Российские оружейники обеспечили импортозамещение снайперских патронов

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В Калужской области специалисты частного оружейного предприятия разработали и наладили серийный выпуск специализированных снайперских боеприпасов, для которых раньше требовались комплектующие из трех зарубежных стран.

До недавнего времени специализированные снайперские патроны 10,3×77 миллиметров к винтовкам калибра 375 Cheytac для стрельбы на большие дистанции комплектовались гильзами, сделанными в Америке и Австралии, а порох для них использовался либо американский, либо финский.

Как сообщает «РИА Новости», отечественные оружейники наладили серийный выпуск таких патронов, сделанных исключительно из российских комплектующих. Боеприпасы производят в Тарусе на частном оружейном предприятии Lobaev Arms, специализирующемся на производстве сверхточных дальнобойных винтовок. Гильзу разработали специалисты предприятия, а порох для патронов теперь поставляют из Казани.