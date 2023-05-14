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Производство

Российские оружейники обеспечили импортозамещение снайперских патронов

снайперснайпер © cdn-st1.rtr-vesti.ru

В Калужской области специалисты частного оружейного предприятия разработали и наладили серийный выпуск специализированных снайперских боеприпасов, для которых раньше требовались комплектующие из трех зарубежных стран.

До недавнего времени специализированные снайперские патроны 10,3×77 миллиметров к винтовкам калибра 375 Cheytac для стрельбы на большие дистанции комплектовались гильзами, сделанными в Америке и Австралии, а порох для них использовался либо американский, либо финский.

Как сообщает «РИА Новости», отечественные оружейники наладили серийный выпуск таких патронов, сделанных исключительно из российских комплектующих. Боеприпасы производят в Тарусе на частном оружейном предприятии Lobaev Arms, специализирующемся на производстве сверхточных дальнобойных винтовок. Гильзу разработали специалисты предприятия, а порох для патронов теперь поставляют из Казани.
Источник: https://www.vesti.ru/article/3350528

производство, вооружение, импортозамещение, патроны, снайпер, Калужская область, Таруса
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    14.05.2319:14:43

    Таруса — город Константина Паустовского.

    В доме, в котором он жил, прекрасный музей.

    #1262271
    • Нет аватара termometrix
      14.05.2320:50:33

      Таруса — город Константина Паустовского.

      Один из моих любимых писателей.Спасибо, что напомнили о музее знаменитого творца.

      Отредактировано: termometrix~20:51 14.05.23
      #1262274
  • Нет аватара termometrix
    14.05.2320:48:22

    В Калужской области специалисты частного оружейного предприятия разработали и наладили серийный выпуск специализированных снайперских боеприпасов, для которых раньше требовались комплектующие из трех зарубежных стран.

    Очень важный факт.

    #1262273
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