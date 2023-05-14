Российские оружейники обеспечили импортозамещение снайперских патронов
снайпер © cdn-st1.rtr-vesti.ru
В Калужской области специалисты частного оружейного предприятия разработали и наладили серийный выпуск специализированных снайперских боеприпасов, для которых раньше требовались комплектующие из трех зарубежных стран.
До недавнего времени специализированные снайперские патроны 10,3×77 миллиметров к винтовкам калибра 375 Cheytac для стрельбы на большие дистанции комплектовались гильзами, сделанными в Америке и Австралии, а порох для них использовался либо американский, либо финский.
Как сообщает «РИА Новости», отечественные оружейники наладили серийный выпуск таких патронов, сделанных исключительно из российских комплектующих. Боеприпасы производят в Тарусе на частном оружейном предприятии Lobaev Arms, специализирующемся на производстве сверхточных дальнобойных винтовок. Гильзу разработали специалисты предприятия, а порох для патронов теперь поставляют из Казани.
- «Русская Трапеза» изготовила и запустила горизонтальную линию для упаковки овощных котлет
- Производственный комплекс «СММ-Тяжмаш» в подробностях
- Импортозамещение в условиях внешних экономических ограничений: можем и будем производить в России
14.05.2319:14:43
14.05.2320:50:33
14.05.2320:48:22