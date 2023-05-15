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ГАЗ подготовил новые автомобили скорой помощи, созданные на базе цельнометаллического фургона «ГАЗель NN». Они окажутся больше и комфортнее старых «ГАЗелей», не говоря уже о «Буханках».

Отмечается, что по просьбе врачей конструкторы увеличили размеры входной группы: изменили архитектуру пола, скорректировали дверной проём и сделали подножку шире. Интерьер салона выполнен из материалов, которые можно легко дезинфицировать, большая высота салона позволяет врачам СМП работать, не пригибаясь. Появилось второе складное и вращающееся кресло: медики получили возможность обслуживать пациента и слева, и справа. Также добавлены ручки, усилена освещенность и установлены крючки, на которые можно повесить вещи.

Почему речь зашла о скорой помощи на базе «ГАЗели NN», если в столице в этой службе чаще использовалась техника Mercedes, Ford и Volkswagen? Все просто: автомобили этих компаний больше официально не продаются в России, есть вопросы и с обслуживанием. Поэтому клиенты уже начали оформлять первые заказы на медицинские «ГАЗели NN». Кроме того, ГАЗ при поддержке медиков начал работы по созданию машины класса «С». Наконец, отмечается, что новые «скорые» появятся не только в Москве, где смогут заменить пожилые «Буханки» и старые «ГАЗели».