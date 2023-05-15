В России появилась первая отечественная образовательная социальная сеть для самозанятых

В ближайшие годы платформенная занятость может обеспечить работой 850 тысяч человек. И уже сегодня, как посчитали в Высшей школе экономики, каждый четвертый россиянин трудоспособного возраста работает на себя с помощью различных платформ.

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Платформенная занятость — это промежуточное звено между работой по найму и самозанятостью. Здесь сотрудник находит клиентов с помощью уже существующих и раскрученных систем, таких, как, например, «Яндекс», «Сбер» или «Авито». Причем работу через такие платформы находят не только водители или курьеры, но и специалисты с уникальным опытом. По оценке экспертов, востребовать в узкопрофильных специалистах, имеющих навыки на стыке разных профессий, будет только расти. Для того, чтобы людям было проще осваивать различные востребованные направления, молодые российские предприниматели даже разработали и уже запустили первую отечественную образовательную соцсеть MANEO («Манео»).

Интересно, что современный интернет насчитывает более 400 социальных сетей, в которых зарегистрированы миллионы пользователей. Но именно образовательных соцсетей, где бы пользователи совмещали приятное времяпровождение с получением полезных навыков, пока не было. Внутри платформы — десятки курсов, интенсивов, обучающих программ на любую тематику -от бизнеса и психологии до самых актуальных онлайн и оффлайн профессий. Каждый новый курс проходит предварительную «обкатку» командой, а спикеры тщательно отбираются. Пользователи могут найти тут курсы по таким направлениям, как психология, криптовалюта, инвестиции, маркетплейсы, бизнес, актуальные профессии и др. Участников обещают научить зарабатывать на соцсетях.

«Отличительная особенность платформы MANEO („Манео“) — специфика социальной сети, где можно обмениваться информацией, взаимодействовать, искать единомышленников. Это позволит и получать информацию о приоритетных направлениях, создавать те курсы, которые окажутся самыми востребованными. Сейчас самыми востребованными профессиями являются те, которые находятся на стыке профессий, и тем людям, которые имеют одну профессию, но хотят развивать свои компетенции именно на стыке профессий, онлайн-обучение наиболее удобно. Ведь можно получать знания везде и всегда — не меняя привычный ритм жизни, в любое удобное время», — отмечает доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» Людмила Иванова-Швец.

«Доля проникновения цифровых платформ и экосистем в хозяйственную и общественную жизнь российского общества на сегодняшний день колеблется в диапазоне 30-40%. Очевидно, что в ближайшие годы темпы роста цифровой экономики будут только возрастать, можно ожидать, что на горизонте до 2030 года они будут колебаться в диапазоне 15-20% в год. Разумеется ускорение темпов цифровизации социально-экономических отношений повышает спрос на новые „цифровые“ профессии. Так, в ближайшие годы особым спросом будут пользоваться специалисты в области создания и управления цифровыми инновациями и цифровым бизнесом, цифрового маркетинга, аналитики цифровых систем управления. Большим спросом будут пользоваться менеджеры в области наукоемких технологий, операторы беспилотного транспортных систем и комплексов», — считает доцент Департамента менеджмента и инноваций Финансового университета при Правительстве РФ Михаил Хачатурян.

Доцент кафедры маркетинга и финансов РЭУ им. Г.В, Плеханова Инга Корягина добавляет, что в ближайшее время платформы могут предоставить 850 000 новых рабочих мест. В том числе и гражданам, которые остаются без работы из-за ухода западных компаний. И именно благодаря платформенной занятости удается сдерживать уровень безработицы на минимальном уровне. Напомним, что, по данным Росстата, официальный уровень безработицы в нашей стране по итогам марта достиг исторического минимума в 3,5 процента. В январе 2023 года он составлял 3,6 процента, в декабре 2022-го — 3,7. При этом численность безработных в стране, по данным правительства РФ, за прошлый год снизилась на 445 тысяч человек, или на 13,8 процента.