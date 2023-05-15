В селе на Ставрополье впервые с 1996 года открыли детский сад
В селе Гражданское Минераловодского городского округа открылся новый детский сад. По итогам голосования среди местных жителей назвали «Акварель». Старое здание было признано аварийным, собщили в местной администрации.
Новое дошкольное учреждение рассчитано на 100 мест. На его возведение направили порядка 215 млн рублей. Из этой суммы строительная часть — около 160 миллионов рублей, остальное — технологическое оборудование.
Ранее сообщалось, что детсад на ул. Алексея Яковлева в Ставрополе планируют открыть в июне. Учреждение сможет принять 300 малышей.
Источник: https://atvmedia.ru/news/social/47493
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