В Бурятии открыли 27-ю по счету новую школу

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Сегодня в Иволгинском районе открыли новую школу. Это 27-я по счету в республике школа, возведенная за последние годы с нуля, сообщает UlanMedia (УланМедиа).

В четырехэтажном здании школы помимо учебных кабинетов разместились спортивный зал с тренерской и душевыми для обучающихся, мастерские деревообработки и металлообработки, столовая, медицинский блок, библиотека с читальным залом и актовый зал на 140 мест.

На территории школы также расположен спортивный комплекс, состоящий из: футбольного поля, покрытого зеленой искусственной травой, беговой дорожкой, волейбольной и баскетбольной площадок, детской площадки, зоны отдыха.

© primamediamts.servicecdn.ru

© primamediamts.servicecdn.ru

© primamediamts.servicecdn.ru

© primamediamts.servicecdn.ru

© primamediamts.servicecdn.ru

© primamediamts.servicecdn.ru

© egov-buryatia.ru

© egov-buryatia.ru

© egov-buryatia.ru

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