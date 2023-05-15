В Бурятии открыли 27-ю по счету новую школу
Сегодня в Иволгинском районе открыли новую школу. Это 27-я по счету в республике школа, возведенная за последние годы с нуля, сообщает UlanMedia (УланМедиа).
В четырехэтажном здании школы помимо учебных кабинетов разместились спортивный зал с тренерской и душевыми для обучающихся, мастерские деревообработки и металлообработки, столовая, медицинский блок, библиотека с читальным залом и актовый зал на 140 мест.
На территории школы также расположен спортивный комплекс, состоящий из: футбольного поля, покрытого зеленой искусственной травой, беговой дорожкой, волейбольной и баскетбольной площадок, детской площадки, зоны отдыха.
Источник: https://ulanmedia.ru/news/1504289/
- В регионах открыты новые спортивные объекты 11 часть ( 2021 г.)
- В Бурятии открыли новую сельскую школу
- В Бурятии открылся крупнейший объект модернизации БАМа — Байкальский тоннель
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!