В Карелии впервые началось строительство ледокола

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Закладка киля ледокола состоялась 12 мая на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе в Петрозаводске. Судно строится по заказу ФГУП «Росморпорт».

Мелкосидящий ледокол проекта 22740 М предназначен для эксплуатации в Балтийском, Белом, Азовском и Каспийском морях и на внутренних водных путях. Судно будет использоваться для ледокольного обеспечения зимней навигации, проводки караванов судов в ледовых условиях, буксировки судов.

Генеральный проектант Санкт-Петербургский филиал АО ЦКБ «Лазурит».

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Судно проектируется и строится в соответствии с требованиями Правил и под наблюдением Российского морского регистра судоходства на класс КМ Icebreaker6 [2] АUT1-IСS OMBO FF3WS EPP ECO. Это морское стальное однопалубное судно с удлиненным баком, со сдвинутой в нос жилой надстройкой, с открытой палубой в кормовой части судна, со средним расположением двух машинных отделений, с главной дизель-электрической энергетической установкой, трехвинтовое с двумя винто-рулевыми колонками (ВРК) и гребной установкой, включающей в себя винт фиксированного шага и линию валопровода, соединенную с гребным электродвигателем.

В текущем году запланировано начало строительства двух ледоколов проекта 22740 по заказу Росморпорта. Основные характеристики судна: длина — 81,4 м, ширина — 17,0 м, осадка — 3,2 м, автономность плавания — не менее 10 суток по запасам топлива и 5 суток по запасам пресной воды, ледовый класс — КМ Icebreaker6. Такие ледоколы могут эксплуатироваться при температуре воды от минус двух до плюс тридцати градусов и температуре воздуха от минус 40 до плюс 34 градусов по Цельсию.

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