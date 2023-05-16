Швейное предприятие в Саратовской области открыло новое производство

© saratov.gov.ru

Швейное предприятие из Саратовской области открыло новое производство и теперь присутствует в четырех городах — Саратове, Энгельсе, Красноармейске и Петровске.

О планах по развитию ООО «СКВТ» рассказал один из его руководителей Владимир Сафаров: «Этой весной мы реализовали проект по расширению производства. Подобрали в Петровске подходящую площадку, провели ремонт, закупили необходимое оборудование. Сложнее всего набрать штат работников, но с этой задачей мы справляемся. Сейчас на производстве в Петровске трудоустроены 30 человек, и мы готовы создать еще 30 рабочих мест».

Компания производит трикотажные изделия — футболки, толстовки и прочее. В 2022 году объем производства вырос в 3 раза. Продукция реализуется на маркетплейсах под брендом «Телодвижения», на который в мае этого года компания получила патент.

На этот год в планах на 30% увеличить объем производства, а также в 4 раза расширить штат сотрудников.