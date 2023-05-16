Производство одежды для спорта открылось в башкирской ОЭЗ «Алга»

© gorobzor.ru

Сегодня фабрика ZASPORT открыла своё производство в башкирии на базе особой экономической зоны «Алга».

Основатель бренда Анастасия Задорина отметила, что открытие фабрики бренда ZASPORT — особенная дата в жизни предприятия. Она подчеркнула, что появление производства на базе ОЭЗ «Алга» даёт ряд преимуществ. Уже осенью нынешнего года предприятие планирует выйти на полную мощность, которая составит до 2250 единиц товара в сутки. В приоритетные задачи руководитель предприятия ставит выпуск продукции именно на территории России. Анастасия Задорина подчеркнула, что здесь будут созданы новые рабочие места и планируется бесплатное обучение для сотрудников. Кстати, проектов подобного масштаба не так много в нашей стране.

Фабрика ZASPORT имеет оснащение самым современным оборудованием ведущих фирм. Объём готовой продукции может быть достигнут 562 тысяч единиц в год. Сейчас на предприятии уже трудятся трудоустроено 42 человека, по словам руководителя, вцелом планируется создать свыше 300 рабочих мест. У компании уже открыт фирменный магазин в Уфе, объемы продаж в котором являются одними из лучших в стране. Объем инвестиций составил 429 млн рублей.

© put-okt.com

© gorobzor.ru

© put-okt.com

https://gorobzo...irskoy-oez-alga