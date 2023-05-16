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Новые заводы и цеха

Производство одежды для спорта открылось в башкирской ОЭЗ «Алга»

 © gorobzor.ru

Сегодня фабрика ZASPORT открыла своё производство в башкирии на базе особой экономической зоны «Алга».

Основатель бренда Анастасия Задорина отметила, что открытие фабрики бренда ZASPORT — особенная дата в жизни предприятия. Она подчеркнула, что появление производства на базе ОЭЗ «Алга» даёт ряд преимуществ. Уже осенью нынешнего года предприятие планирует выйти на полную мощность, которая составит до 2250 единиц товара в сутки. В приоритетные задачи руководитель предприятия ставит выпуск продукции именно на территории России. Анастасия Задорина подчеркнула, что здесь будут созданы новые рабочие места и планируется бесплатное обучение для сотрудников. Кстати, проектов подобного масштаба не так много в нашей стране.

Фабрика ZASPORT имеет оснащение самым современным оборудованием ведущих фирм. Объём готовой продукции может быть достигнут 562 тысяч единиц в год. Сейчас на предприятии уже трудятся трудоустроено 42 человека, по словам руководителя, вцелом планируется создать свыше 300 рабочих мест. У компании уже открыт фирменный магазин в Уфе, объемы продаж в котором являются одними из лучших в стране. Объем инвестиций составил 429 млн рублей.

 © put-okt.com

 © gorobzor.ru

 © put-okt.com

https://gorobzo...irskoy-oez-alga

Источник: https://put-okt.com/news/novosti/20...ii-otkrylas-fabrika-zasport-3260184

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Республика Башкирия, Алга, ZASPORT
  • Нет аватара termometrix
    16.05.2314:58:36

    Молодцы!

    #1262383
  • Holso Stitchred Holso Stitchred
    16.05.2315:14:30

    Правильное решение. Ничто не мешает производить товары у нас, а не везти их из Китая или Турции.

    #1262384
  • aleksandrvvsysop . aleksandrvvsysop .
    16.05.2316:05:18

    Что производят-то? Почему об этом вообще ни слова?

    #1262385
    • Комментарий удален
    • artal artal
      16.05.2317:20:55

      Поправил. Текст и заголовок брал из другой ссылки, указаной в источнике.

      Отредактировано: artal~17:50 16.05.23
      #1262390
  • Комментарий удален
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