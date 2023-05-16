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Смоленский завод КДМ начал производство новой версии маневренного мусоровоза СМ 8-06 на базе «Компас 12», сообщает сайт Росспецмаш. Это четвертая модификация модели СМ 8, которая ранее была доступна только на шасси иностранного производства.

Разработка и выпуск нового мусоровоза на заводе КДМ стали ответом на запрос рынка: малотоннажные спецмашины сейчас очень востребованы в России.

Новая версия СМ 8-06 на шасси «КАМАЗ Компас 12» с колесной формулой 4×2 габаритами 7 520×2 400×2 910 мм предназначена для выполнения работ в условиях плотной городской застройки, а также в небольших удаленных населенных пунктах. Машина может легко перемещаться по дорогам, где установлены ограничения, касающиеся нагрузки на ось.

Шасси «Компас 12» выпускается на заводе «Тракс Восток Рус» в Набережных Челнах с 2022 года. Машина оснащена 4-цилиндровым двигателем объемом 3,8 л и мощностью 166 л.с., а также 6-ступенчатой механической коробкой передач. Благодаря наличию предпускового подогревателя силового агрегата автомобиль легко заводится даже при температуре воздуха ниже -18 °С.

Малогабаритный СМ 8-06 обладает повышенной маневренностью и вместе с тем лучшими эксплуатационными свойствами крупнотоннажной техники. Так, коэффициент прессования мусоровоза составляет 1:7, полный цикл прессования — 19 секунд. Это обеспечивает эффективное уплотнение мусора и позволяет загружать в бункер емкостью 8 куб. м до 65 контейнеров объемом 1100 л каждый. Универсальная машина может выполнять операции с контейнерами различных типов и размеров вместимостью от 60 до 1100 л.

В целях повышения безопасности водителя все элементы системы управления скрыты под защитным коробом. Для более удобной эксплуатации машины пульты управления эргономично расположены в кабине, а также с двух сторон кузова.

«Мы рады старту нашего совместного с „Тракс Восток Рус“ проекта по выпуску нового малотоннажного мусоровоза, который мы создавали специально для эффективной работы в самых разных населенных пунктах, но особенно на территориях с плотной застройкой, — рассказала Ольга Соловьева, генеральный директор ООО „Завод КДМ“. — Уверены, что наша спецмашина будет востребована во всех российских регионах и благодаря расширению модельного ряда мы увеличим свою долю в сегменте малотоннажных мусоровозов уже в этом году».