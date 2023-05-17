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Армия и Флот

В России начался серийный выпуск новейшей авиаракеты повышенной мощности «Бронебойщик»

В России начали серийный выпуск новейшей авиаракеты повышенной мощности «Бронебойщик», сообщил РИА Новости заместитель гендиректора концерна «Техмаш» Александр Кочкин.

Истребитель Су-27 производит пуск бортовых ракет.Истребитель Су-27 производит пуск бортовых ракет. © ria.ru

«Ракета „Бронебойщик“ принята на вооружение и уже пошла в серию, первые заказы есть. В этом году мы уже сможем увидеть ее применение в зоне СВО (специальной военной операции. — Прим. ред.)», — сказал Александр Кочкин во время выставки MILEX-2023.

«Бронебойщик» предназначен для самолетов типа Су-25, военных вертолетов серии Ми-8 и другой авиатехники, оснащенной пусковыми блоками неуправляемых авиаракет. Новинка должна дополнить семейство снарядов С-8 калибра 80 миллиметров.

По информации из открытых источников, боевая часть «Бронебойщика» превосходит по мощности предшествующие образцы в пять-шесть раз. Ракета способна пробивать существенные преграды и поражать противника в фортификационных сооружениях.
Источник: https://ria.ru/20230517/raketa-1872363149.html

армия, производство, новое вооружение, Москва
  • Badassgoliath Badassgoliath
    17.05.2316:56:37

    По информации из открытых источников, боевая часть «Бронебойщика» превосходит по мощности предшествующие образцы в пять-шесть раз.

    Может не по мощности, а по пробиваемости, на что намекает название? Потому что по мощности чтобы в пять-шесть раз — это как-то непонятно за счёт чего. Габариты-то не изменились, она ведь должна в стандартный блок помещаться. А вот пробиваемость возможно увеличить, например путём помещения туда кумулятивного заряда.

    #1262433
    • Jorjio774 Jorjio774
      17.05.2317:29:24

      Ракета «Бронебойщик» по эффективности превосходит стоящие на вооружении 80-мм НАР в 5-6 раз. Вероятно, что как-то так. Но эффективность, скажем так, тоже понятие полуабстрактное. Нужно, конечно, смотреть ТТХ.

      #1262436
      • АНС АНС АНС АНС
        17.05.2318:29:06

        Вроде как три режима взрывателя: неконтактный, контактный, после пробития преграды.

        #1262439
      • alex4spb alex4spb
        17.05.2318:30:31

        Могущество боеприпаса, а не «мощность» — принятый в отрасли термин эффективности действия у цели.

        Исправьте ляпы журналюг.

        #1262440
  • Нет аватара Cfytr
    17.05.2319:12:40

    Толку то от повышенного могущества, если стреляют с кабрирования. Система прицеливания «Куда то в сторону противника»

    #1262444
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