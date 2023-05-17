В России начался серийный выпуск новейшей авиаракеты повышенной мощности «Бронебойщик»

В России начали серийный выпуск новейшей авиаракеты повышенной мощности «Бронебойщик», сообщил РИА Новости заместитель гендиректора концерна «Техмаш» Александр Кочкин.

Истребитель Су-27 производит пуск бортовых ракет. © ria.ru

«Ракета „Бронебойщик“ принята на вооружение и уже пошла в серию, первые заказы есть. В этом году мы уже сможем увидеть ее применение в зоне СВО (специальной военной операции. — Прим. ред.)», — сказал Александр Кочкин во время выставки MILEX-2023.

«Бронебойщик» предназначен для самолетов типа Су-25, военных вертолетов серии Ми-8 и другой авиатехники, оснащенной пусковыми блоками неуправляемых авиаракет. Новинка должна дополнить семейство снарядов С-8 калибра 80 миллиметров.

По информации из открытых источников, боевая часть «Бронебойщика» превосходит по мощности предшествующие образцы в пять-шесть раз. Ракета способна пробивать существенные преграды и поражать противника в фортификационных сооружениях.