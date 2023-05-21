В Усть-Лабинске Краснодарского края открыта новый корпус для КРС

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В Станице Некрасовской Усть-Лабинского района Краснодарского края открыт новый корпус на 160 голов крупного рогатого скота на территории молочно-товарной фермы № 10 «Рассвета».

Возведение корпуса и нескольких вспомогательных объектов было начато около полугода назад. Строительство шло в рамках крупного проекта, основная цель которого — повышение продуктивности стада за счёт качества содержания и расширения производственных мощностей.

Общая стоимость проекта составила 95 млн рублей.

Животные в корпусе находятся в групповых секциях на беспривязном содержании. Крыша нового корпуса изготовлена из сендвич-панелей, что позволяет обеспечить более комфортные условия для содержания животных, а также он оснащен современным оборудованием. В помещении установлены поилки с электроподогревом, предусмотрено освещение, регулируемая вентиляция. Оборудованы новые подъездные дороги, площадка для хранения навоза, резервуар.

— В первую очередь, корпус предназначен для дойных коров, также там могут содержать молодняк, — пояснил руководитель проекта службы по инвестиционной деятельности «Прогресс Агро» Александр Клименко. — Длина здания 105 метров, ширина — 31. Общая площадь — более 3200 квадратных метров. Корпус разделен на 4 секции. Есть переходная галерея, ведущая к доильному залу. В ближайших планах — благоустройство прилегающей к МТФ территории. Так, строится новая асфальтовая дорога, ведущая к ферме.

— Буквально дважды в неделю наши специалисты приезжали для мониторинга стройки, — рассказывает руководитель проектов по строительству «Прогресс Агро» Александр Семенко. — Новый корпус, по сути, представляет собой металлоконструкции общим весом 120 тонн. Его срок эксплуатации 50 лет, а при должном внимание гораздо дольше.

Как отмечает директор АО «Рассвет» Дмитрий Дубовиков, животноводы прилагают большие усилия по совершенствованию технологий выращивания КРС и его содержанию, немаловажную роль в этом играют и условия содержания скота.

— Мы выстроили эффективный процесс кормозаготовки, обеспечив наше поголовье питательным кормом, усилили ветеринарную службу, улучшили селекционный подход и достигли высоких показателей по сохранности телят, — комментирует Дмитрий Дубовиков. — Огромное внимание — местам содержания КРС. Постоянно растут наши внутренние требования к содержанию и комфорту животных.

Дмитрий Дубовиков подчеркивает, что в светлых корпусах животным комфортно находиться, что в свою очередь влияет на продуктивность животного и качества молока. Помимо строительства новых зданий в «Прогресс Агро» модернизируют и старые корпуса.