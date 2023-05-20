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Дорожное строительство

На участке трассы «Дон» у Геленджика запустили движение по четырём полосам. И съезды

 © cdn.iportal.ru

Дорожники запустили рабочее движение по четырём полосам на протяжении всего участка с 1512-го по 1517-й километр трассы «Дон» — от кольца на въезде в Геленджик до Марьиной Рощи.

Также запущено рабочее движение по новой развязке на въезде в Кабардинку.

— Это позволило ликвидировать левый поворот на 1522-м км трассы М-4 «Дон» и убрать светофор, перед которым раньше в часы пик часто скапливались автомобили, — поясняется в сообщении.

Открыты и все съезды развязок в районе Голубой Бухты и кольца на улице Луначарского, а также разворотная петля около Марьиной Рощи.

Предполагается, что пропускная способность федеральной трассы М-4 «Дон» увеличится к пику сезона отпусков. Это произойдет благодаря запуску обхода Аксая в Ростовской области, а также Дальнего Западного обхода Краснодара и открытию движения по развязкам в Геленджике.

Всего в 2023 году организация планировала провести ремонт 253,4 км дорог на трассе М-4 «Дон». Из них 69 км будет находиться в Ростовской области.

 © kub-inform.ru

https://rostov....a7947760156f36b

Источник: https://kub-inform.ru/news/2023-05-...-uchastok-trassy-m-4-v-gelendzhike/

трасса М-4 "Дон", Краснодарский край
  • Нет аватара termometrix
    20.05.2314:20:08

    Предполагается, что пропускная способность федеральной трассы М-4 «Дон» увеличится к пику сезона отпусков. Это произойдет благодаря запуску обхода Аксая в Ростовской области, а также Дальнего Западного обхода Краснодара и открытию движения по развязкам в Геленджике.

    Всего в 2023 году организация планировала провести ремонт 253,4 км дорог на трассе М-4 «Дон».

       

    #1262627
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      20.05.2314:29:55

      Это произойдет благодаря запуску обхода Аксая в Ростовской области, а также Дальнего Западного обхода Краснодара

      12 июня планируют. Если успеют.

      Отредактировано: Сергей Котенко~14:30 20.05.23
      #1262628
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