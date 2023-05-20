На участке трассы «Дон» у Геленджика запустили движение по четырём полосам. И съезды

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Дорожники запустили рабочее движение по четырём полосам на протяжении всего участка с 1512-го по 1517-й километр трассы «Дон» — от кольца на въезде в Геленджик до Марьиной Рощи.

Также запущено рабочее движение по новой развязке на въезде в Кабардинку.

— Это позволило ликвидировать левый поворот на 1522-м км трассы М-4 «Дон» и убрать светофор, перед которым раньше в часы пик часто скапливались автомобили, — поясняется в сообщении.

Открыты и все съезды развязок в районе Голубой Бухты и кольца на улице Луначарского, а также разворотная петля около Марьиной Рощи.

Предполагается, что пропускная способность федеральной трассы М-4 «Дон» увеличится к пику сезона отпусков. Это произойдет благодаря запуску обхода Аксая в Ростовской области, а также Дальнего Западного обхода Краснодара и открытию движения по развязкам в Геленджике.

Всего в 2023 году организация планировала провести ремонт 253,4 км дорог на трассе М-4 «Дон». Из них 69 км будет находиться в Ростовской области.

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