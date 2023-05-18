Новый пехотный огнемёт «Бородач» поступил в войска

На вооружение российской армии поступил пехотный огнемёт «Бородач» для городских боёв. На выставке MILEX-2023 в Белоруссии новинку представили впервые. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова заместителя гендиректора концерна «Техмаш» (управляющая компания — холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех») Александра Кочкина.

Фото: Антон Тушин / Ростех © mashnews.ru

«МРО-А, или „Бородач“ — это ручной малогабаритный пехотный огнемёт, это аналог реактивной противотанковой гранаты только его боевая часть оснащена термобарическим составом. Можно сказать, что это одноразовый гранатомёт», — сказал Кочкин.

Огнемёт МРО-А предназначен для поражения живой силы, находящейся в зданиях, оборонительных сооружениях, а также в автомобильной и легкобронированной технике. При относительно небольших калибре и весе он обладает эффективными поражающими свойствами. Ранее огнемёт показывали на выставке «Армия-2022».