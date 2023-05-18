Экспериментально-опытный завод МАИ отгрузил детали для самолёта CR929

Экспериментально-опытный завод (ЭОЗ) Московского авиационного института успешно завершил изготовление и отгрузку деталей для прототипа кессона крыла широкофюзеляжного дальнемагистрального самолёта CR929 для статического образца, который будет проходить испытания в ЦАГИ. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Фото: пресс-служба МАИ © madeinrussia.ru

Экспериментально-опытный завод (ЭОЗ) Московского авиационного института успешно завершил изготовление и отгрузку деталей для прототипа кессона крыла широкофюзеляжного дальнемагистрального самолёта CR929 для статического образца, который будет проходить испытания в ЦАГИ. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Как рассказал директор завода МАИ Сергей Епишев, детали уже отправились заказчику — АО «Аэрокомпозит-Ульяновск». На их изготовление ушло около двух месяцев.

«Теперь заказчик должен провести испытания нашей продукции. После их завершения мы сможем приступить к серийному изготовлению сборочных деталей для ШФДМС», — пояснил Сергей Епишев.

По словам директора завода, работы проводились на оборудовании, которое было приобретено для развития производственных мощностей в рамках программы «Приоритет-2030».

Напомним, что МАИ осуществляет научно-образовательную деятельность на всех этапах жизненного цикла высокотехнологичных изделий, развивая, в том числе, производственные компетенции. Модернизация ЭОЗ МАИ позволит обеспечить реализацию полного производственного цикла изготовления деталей.