Экспериментально-опытный завод МАИ отгрузил детали для самолёта CR929
Экспериментально-опытный завод (ЭОЗ) Московского авиационного института успешно завершил изготовление и отгрузку деталей для прототипа кессона крыла широкофюзеляжного дальнемагистрального самолёта CR929 для статического образца, который будет проходить испытания в ЦАГИ. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
Фото: пресс-служба МАИ © madeinrussia.ru
Экспериментально-опытный завод (ЭОЗ) Московского авиационного института успешно завершил изготовление и отгрузку деталей для прототипа кессона крыла широкофюзеляжного дальнемагистрального самолёта CR929 для статического образца, который будет проходить испытания в ЦАГИ. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
Как рассказал директор завода МАИ Сергей Епишев, детали уже отправились заказчику — АО «Аэрокомпозит-Ульяновск». На их изготовление ушло около двух месяцев.
«Теперь заказчик должен провести испытания нашей продукции. После их завершения мы сможем приступить к серийному изготовлению сборочных деталей для ШФДМС», — пояснил Сергей Епишев.
По словам директора завода, работы проводились на оборудовании, которое было приобретено для развития производственных мощностей в рамках программы «Приоритет-2030».
Напомним, что МАИ осуществляет научно-образовательную деятельность на всех этапах жизненного цикла высокотехнологичных изделий, развивая, в том числе, производственные компетенции. Модернизация ЭОЗ МАИ позволит обеспечить реализацию полного производственного цикла изготовления деталей.
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