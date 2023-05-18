Компания РУСАЛ открыла в Красноярске современный медицинский центр

© cdn.vashgorod.ru

Просторное четырехэтажное здание площадью 7 тысяч квадратных метров было возведено за период чуть больше года на месте бывшей поликлиники КрАЗа. Прежнее медицинское учреждение действовало с 1967 года и со временем перестало отвечать передовым медицинским стандартам.

«Новый объект очень важен для нас, медиков, и для всех сотрудников компании. Медицинский центр позволяет оказывать неотложную помощь, проводить плановые и профилактические осмотры, вести прием узкими специалистами, — говорит главный врач „РУСАЛ Медицинский Центр“ Валерий Савельев. — Здесь есть дневной стационар для пациентов терапевтического и неврологического профиля, фельдшерский здравпункт, который работает круглосуточно, большое отделение лечебной физкультуры, массажный кабинет и множество других вспомогательных подразделений. Все, что необходимо жителям нашего города и района, здесь присутствует.»

Поликлиника укомплектована современным диагностическим и лечебным оборудованием, позволяющим выполнять широкий спектр медицинских исследований.

Полностью укомплектован и штат поликлиники. Здесь трудятся 80 высококвалифицированных медицинских специалистов.

Врачи готовы принимать не только сотрудников РУСАЛА и членов их семей. Поликлиника интегрирована в систему обязательного медицинского страхования, а значит сможет оказывать медицинскую помощь в том числе и населению Советского района.

Отметим, развитию корпоративной медицины РУСАЛ традиционно уделяет особое внимание. «РУСАЛ Медицинский Центр» был создан в 2005 году основателем компании Олегом Дерипаской для объединения и повышения качества медицинских услуг корпоративных поликлиник и медсанчастей компании. Сейчас это — 11 филиалов и 7 обособленных подразделений в тех регионах, где работают предприятия РУСАЛа.

© cdn.vashgorod.ru

© cdn.vashgorod.ru

© cdn.vashgorod.ru

https://vashgor....ru/post3062286