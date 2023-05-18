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Производство

Ручная лазерная сварка SEKIRUS российского производства

Сделано у нас

Хорошая новость:

Такие сложные станки как аппараты ручной лазерной сварки теперь производятся в России. Компания SEKIRUS занимается производсвом таких станков в Санкт-Петербурге. Есть чем гордиться.

Предлагаю обсудить что же это такое ручная лазерная сварка

В отличии от традиционной сварки лазерная ручная сварка имеет целый ряд преимуществ:

 © Фото из открытых источников

  • Высокая скорость сварки, в 2-10 раз превышающих традиционную сварку
  • Простота эксплуатации,Не требуется высокая квалификация оператора. Одна машина может заменить не менее двух сварщиков в год.
  • Отпадает необходимость в шлифовке шва, за редким исключением,
  • Отсутствие копоти, дыма и неприятных запахов в сравнении с обычной сваркой,Можно использовать в закрытых помещениях с вытяжкой
  • Нет расходных материалов, кроме азота, электричества и замены линзы в сварочном пистолете,
  • Долгий срок службы,
  • Безопасность при соблюдении техники безопасности,
  • Экологичность,
  • Низких расход материалов.

Единственный недостаток таких аппаратов — это их стоимость, но она зависит от выбранного лазерного источника и компенсируется отсутствием расходных материалов при эксплуатации, а также более высокой скоростью сварки.

Мощность таких лазеров составляет 500-1500 Вт. С помощью аппаратов ручной сварки изготавливаются:

  • кухонные раковины
  • лестничные лифты
  • различные полки
  • духовки
  • перила из нержавеющей стали для дверей и окон
  • распределительные коробки
  • мебель и многие другие детали

Микропайка

Лазерный луч может выполнять точечную, стыковую, пакетную сварки. После фокусировки можно получить небольшое пятно, которое точно позиционируется и используется в групповой сварке заготовок микро и небольших размеров для массового производства, в основном для сварки тонкостенных материалов и прецизионных деталей. Высокий коэффициент сжатия, малые ширина сварного шва, зона термического влияния, деформация, быстрая скорость сварки дают возможность не обрабатывать детали после сварки.

 © Фото из открытых источников

Комплектация машин лазерной сварки SEKIRUS

  • двухконтурный чиллер с двойным контролем температуры лазера и лазерной головки с защитой от перегрева и блокировкой лазера при недостаточной температуре;
  • автоматический клапан управления подачей газа с регулировкой давления программно управляемый с защитой от включения при отсутствии давления газа;
  • световая сигнализация в соответствии с нормативами;
  • ключ включения выключения аппарата;
  • управляющая программа SEKIRUS system на русском языке;
  • выход для подключения автоподатчика проволоки;
  • лазерная головка с двумя электромоторами с тремя режимами (точка круг зигзаг) и изменяемой аппаратно шириной лазерного луча;
  • кнопки управления вкл, выкл, аварийной остановки, на лицевой панели;
  • ЖКС дисплей панели управления утопленный в корпус машины защищен металлической пластиной;
  • система защиты от случайного срабатывания. (Опционально датчик контроля расстояния, для работ при которых требуется отключение системы защиты).

  •  © Фото из открытых источников

  •  © Фото из открытых источников

  •  © Фото из открытых источников

  •  © Фото из открытых источников

Посмотреть разновидности станков можно по этой ссылке.

Также предлагаю посмотреть видео с нашего производства:

https://www.youtube.com/watch?v=edy_lkViD-k&t=8s

лазерная сварка, аппарат лазерной сварки, машиностроение, станкостроение
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    18.05.2317:02:47

    Судя по видео, пока можно назвать «Собрано в России».

    Надеемся на изменения.

    #1262504
    • Нет аватара srozmirovich
      18.05.2318:51:51

      Типичный для многих (причем не только наших, но и, например, китайских)технологических компаний: сначала дистрибуция чужого оборудования, потом сборка из готовых комплектующих, потом написание собственного ПО, разработка контроллеров и прочих управляющих систем: https://tdgefest.ru/o-nas. А потом можно и за замещение железа/лазеров браться. Вот так постепенно и вырастают «национальные технологические чемпионы». Классика!    

      #1262518
    • Нет аватара hvt
      18.05.2321:54:15

      А руссифицированный дисплей)))   

      #1262527
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