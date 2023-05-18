Ручная лазерная сварка SEKIRUS российского производства

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Хорошая новость:

Такие сложные станки как аппараты ручной лазерной сварки теперь производятся в России. Компания SEKIRUS занимается производсвом таких станков в Санкт-Петербурге. Есть чем гордиться.

Предлагаю обсудить что же это такое ручная лазерная сварка

В отличии от традиционной сварки лазерная ручная сварка имеет целый ряд преимуществ:

© Фото из открытых источников

Высокая скорость сварки, в 2-10 раз превышающих традиционную сварку

Простота эксплуатации,Не требуется высокая квалификация оператора. Одна машина может заменить не менее двух сварщиков в год.

Отпадает необходимость в шлифовке шва, за редким исключением,

Отсутствие копоти, дыма и неприятных запахов в сравнении с обычной сваркой,Можно использовать в закрытых помещениях с вытяжкой

Нет расходных материалов, кроме азота, электричества и замены линзы в сварочном пистолете,

Долгий срок службы,

Безопасность при соблюдении техники безопасности,

Экологичность,

Низких расход материалов.

Единственный недостаток таких аппаратов — это их стоимость, но она зависит от выбранного лазерного источника и компенсируется отсутствием расходных материалов при эксплуатации, а также более высокой скоростью сварки.

Мощность таких лазеров составляет 500-1500 Вт. С помощью аппаратов ручной сварки изготавливаются:

кухонные раковины

лестничные лифты

различные полки

духовки

перила из нержавеющей стали для дверей и окон

распределительные коробки

мебель и многие другие детали

Микропайка

Лазерный луч может выполнять точечную, стыковую, пакетную сварки. После фокусировки можно получить небольшое пятно, которое точно позиционируется и используется в групповой сварке заготовок микро и небольших размеров для массового производства, в основном для сварки тонкостенных материалов и прецизионных деталей. Высокий коэффициент сжатия, малые ширина сварного шва, зона термического влияния, деформация, быстрая скорость сварки дают возможность не обрабатывать детали после сварки.

© Фото из открытых источников

Комплектация машин лазерной сварки SEKIRUS

двухконтурный чиллер с двойным контролем температуры лазера и лазерной головки с защитой от перегрева и блокировкой лазера при недостаточной температуре;

автоматический клапан управления подачей газа с регулировкой давления программно управляемый с защитой от включения при отсутствии давления газа;

световая сигнализация в соответствии с нормативами;

ключ включения выключения аппарата;

управляющая программа SEKIRUS system на русском языке;

выход для подключения автоподатчика проволоки;

лазерная головка с двумя электромоторами с тремя режимами (точка круг зигзаг) и изменяемой аппаратно шириной лазерного луча;

кнопки управления вкл, выкл, аварийной остановки, на лицевой панели;

ЖКС дисплей панели управления утопленный в корпус машины защищен металлической пластиной;

система защиты от случайного срабатывания. (Опционально датчик контроля расстояния, для работ при которых требуется отключение системы защиты).

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

Посмотреть разновидности станков можно по этой ссылке.

Также предлагаю посмотреть видео с нашего производства:

https://www.youtube.com/watch?v=edy_lkViD-k&t=8s