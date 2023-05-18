Ручная лазерная сварка SEKIRUS российского производства
Сделано у нас
Хорошая новость:
Такие сложные станки как аппараты ручной лазерной сварки теперь производятся в России. Компания SEKIRUS занимается производсвом таких станков в Санкт-Петербурге. Есть чем гордиться.
Предлагаю обсудить что же это такое ручная лазерная сварка
В отличии от традиционной сварки лазерная ручная сварка имеет целый ряд преимуществ:
- Высокая скорость сварки, в 2-10 раз превышающих традиционную сварку
- Простота эксплуатации,Не требуется высокая квалификация оператора. Одна машина может заменить не менее двух сварщиков в год.
- Отпадает необходимость в шлифовке шва, за редким исключением,
- Отсутствие копоти, дыма и неприятных запахов в сравнении с обычной сваркой,Можно использовать в закрытых помещениях с вытяжкой
- Нет расходных материалов, кроме азота, электричества и замены линзы в сварочном пистолете,
- Долгий срок службы,
- Безопасность при соблюдении техники безопасности,
- Экологичность,
- Низких расход материалов.
Единственный недостаток таких аппаратов — это их стоимость, но она зависит от выбранного лазерного источника и компенсируется отсутствием расходных материалов при эксплуатации, а также более высокой скоростью сварки.
Мощность таких лазеров составляет 500-1500 Вт. С помощью аппаратов ручной сварки изготавливаются:
- кухонные раковины
- лестничные лифты
- различные полки
- духовки
- перила из нержавеющей стали для дверей и окон
- распределительные коробки
- мебель и многие другие детали
Микропайка
Лазерный луч может выполнять точечную, стыковую, пакетную сварки. После фокусировки можно получить небольшое пятно, которое точно позиционируется и используется в групповой сварке заготовок микро и небольших размеров для массового производства, в основном для сварки тонкостенных материалов и прецизионных деталей. Высокий коэффициент сжатия, малые ширина сварного шва, зона термического влияния, деформация, быстрая скорость сварки дают возможность не обрабатывать детали после сварки.
Комплектация машин лазерной сварки SEKIRUS
- двухконтурный чиллер с двойным контролем температуры лазера и лазерной головки с защитой от перегрева и блокировкой лазера при недостаточной температуре;
- автоматический клапан управления подачей газа с регулировкой давления программно управляемый с защитой от включения при отсутствии давления газа;
- световая сигнализация в соответствии с нормативами;
- ключ включения выключения аппарата;
- управляющая программа SEKIRUS system на русском языке;
- выход для подключения автоподатчика проволоки;
- лазерная головка с двумя электромоторами с тремя режимами (точка круг зигзаг) и изменяемой аппаратно шириной лазерного луча;
- кнопки управления вкл, выкл, аварийной остановки, на лицевой панели;
- ЖКС дисплей панели управления утопленный в корпус машины защищен металлической пластиной;
- система защиты от случайного срабатывания. (Опционально датчик контроля расстояния, для работ при которых требуется отключение системы защиты).
Посмотреть разновидности станков можно по этой ссылке.
Также предлагаю посмотреть видео с нашего производства:
- Краснодарский ЮЗТС изготовил станок для крупного судостроительного предприятия
- Станкостроительный завод «Саста» поставил партию трубонарезных станков в Эквадор и Австралию
- Станки и люди. ГПЗ-2 Тверь
18.05.2317:02:47
18.05.2318:51:51
18.05.2321:54:15