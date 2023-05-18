«Яндекс» представил первый собственный беспилотный автомобиль
На выставке Kazan Expo 2023 «Яндекс» представил первый собственный беспилотный автомобиль. Об этом сообщает ТАСС.
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«Яндекс» в 2020 году представил последнее поколение своих беспилотных автомобилей, сделанных на базе Hyundai Sonata. Тогда в компании сообщили, что автомобили уже тестируют на улицах в Москве. Первое поколение беспилотных автомобилей компания представила в 2017 году.
В настоящее время в Иннополисе работают пять автомобилей «Яндекса». Автомобиль ездит на территории Иннополиса в качестве такси.
Автомобили оснащены системой автономного управления и способны самостоятельно перемещаться, соблюдая правила дорожного движения и объезжая препятствия, а также планировать маршрут с учётом действий других участников движения.
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