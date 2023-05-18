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Инновации

«Яндекс» представил первый собственный беспилотный автомобиль

На выставке Kazan Expo 2023 «Яндекс» представил первый собственный беспилотный автомобиль. Об этом сообщает ТАСС.

АВТО- И СПЕЦТЕХНИКААВТО- И СПЕЦТЕХНИКА © mashnews.ru

«Яндекс» в 2020 году представил последнее поколение своих беспилотных автомобилей, сделанных на базе Hyundai Sonata. Тогда в компании сообщили, что автомобили уже тестируют на улицах в Москве. Первое поколение беспилотных автомобилей компания представила в 2017 году.

В настоящее время в Иннополисе работают пять автомобилей «Яндекса». Автомобиль ездит на территории Иннополиса в качестве такси.

Автомобили оснащены системой автономного управления и способны самостоятельно перемещаться, соблюдая правила дорожного движения и объезжая препятствия, а также планировать маршрут с учётом действий других участников движения.
Источник: https://mashnews.ru/yandeks-predsta...vennyij-bespilotnyij-avtomobil.html

инновации, автомобилестроение, Казань
  • Alexander V Alexander V
    18.05.2319:14:29

    Систему управления наверное, а не автомобиль.

    Где сейчас эту Сонату обслуживать?

    #1262521
  • Нет аватара BRO
    19.05.2310:09:26

    Ну наконец то, столько лет по Иннополису катались они, шуганые такие, за километр останавливаются, пропускают.

    #1262551
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