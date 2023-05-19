«Газпром нефть» внедрила в производство технологию компании из акселератора INDUSTRIX

Технология одного из выпускников корпоративного акселератора проектов в области разведки и добычи INDUSTRIX успешно внедрена на активах «Газпром нефти» в Красноярском крае и ЯНАО. Она позволяет с высокой точностью рассчитывать запасы «трудной» нефти. Это первая технология от акселератора INDUSTRIX, которая будет тиражироваться на объектах компании.

Газпром нефть © www.gazprom-neft.ru

Разработка включает в себя оборудование и специальную методику для изучения месторождений с трудноизвлекаемыми запасами. Проект позволяет анализировать не только содержание воды в породе, но и её химический состав. С помощью этой информации специалисты определяют наличие нефти, ее количество и создают точную модель месторождения. По предварительным оценкам, разработка позволит сэкономить до 60 миллионов рублей на строительстве каждой поисково-разведочной скважины.

«Газпром нефть» поддерживает малое и среднее предпринимательство и развивает инновационные технологии для добычи углеводородов через собственную акселерационную программу INDUSTRIX. Выбранный стартап — один из более чем 500 участников первого потока акселератора, финалистами которого стали всего 12 компаний. Для них была разработана четырехмесячная образовательная программа, включающая интенсивы по проектному управлению, консультации с экспертами и мастер-классы. В течение года проекты курировали внутренние тренеры — специалисты «Газпром нефти», помогающие превратить идею в полноценный продукт.

INDUSTRIX © www.gazprom-neft.ru

«Мы активно привлекаем к решению сложных технологических вызовов представителей различных стартапов, научных центров и институтов. Для них это — возможность протестировать решения в реальных условиях при поддержке крупного бизнеса, а для нас — способ привлекать новые технологические идеи. Особенно важно, когда итогом совместной работы становится востребованное решение, готовое к тиражированию на месторождениях «Газпром нефти». — руководство компании.