«Газпром нефть» расширяет ресурсную базу на юге Ямало-Ненецкого АО, это во многом обязано внедрению отечественного комплекса по 3Д-сейсморазведке. «Газпром нефть Ноябрьскнефтегаз» получила лицензию на геологическое изучение Турского участка недр на территории Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа. Лицензия выдана сроком на 5 лет. Площадь участка — 337 км². В перспективе новый актив с потенциалом 10 млн тонн нефти войдет в добычной кластер «Газпром нефти», включающий Новый, Сугмутский, Восточно-Пякутинский и Крайний участки.

Территория Турского участка отличается слабой изученностью, однако близость к Ноябрьску и инфраструктуре действующих месторождений компании позволит ускорить выполнение геологоразведочных работ. Ближайшее к Турскому месторождение — Новое, добыча на котором ведется с 2024 года, — имеет схожее геологическое строение. На обоих лицензионных участках планируется проведение 3D-сейсморазведки, а полученные данные помогут сформировать программу дальнейшего развития активов.

Изучение Турского участка позволит расширить присутствие компании в южной части ЯНАО. Несколько десятилетий назад первопроходцы уже проводили геологоразведку на этих территориях: по имеющейся информации, ресурсная база может включать ачимовские, юрские и меловые пласты. После проведения качественных геологоразведочных работ можно будет сформировать детальную программу развития нового добычного кластера на юге Ямала

Освоение месторождения ускорится благодаря внедрению отечественного комплекса по 3Д-сейсморазведке, который был недавно опробован в районе Ноябрьска. Площадкой для реализации проекта стало Новогоднее месторождение, которое разрабатывается компанией «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз». При работе была задействована территория площадью свыше 450 квадратных километров. При исследовании на ямальском месторождении одновременно задействованы рекордные 15 тысяч бескабельных модулей для приёма и обработки геологической информации, что позволяет получить детализированную картину строения недр. Полученные данные загружают в программу и анализируют с применением цифровых инструментов. Обработанная информация поможет в поиске и изучении новых залежей.

Ноябрьск вновь подтверждает свой статус, как одного из ведущих центров нефтесервиса , базы для разработки и внедрения отечественных технологий добычи трудноизвлекаемых запасов. Новогоднее месторождение разрабатывается с 1986 года. Сейчас значительную часть добычи составляют трудноизвлекаемые запасы, имеющие сложное строение. Российский комплекс по 3Д-сейсморазведке позволит проанализировать перспективу залежей углеводородов и сделать их добычу более эффективной.

Сейсморазведка — один из ключевых методов поиска углеводородов. Технология основана на создании упругих волн, которые отражаются от пород и регистрируются на поверхности. Интерпретация полученных данных позволяет с высокой точностью сформировать картину строения недр на глубине нескольких километров.

Проект реализует компания «Газпром нефть» совместно с «Тюменской сервисной геофизической компанией». Это первый опыт в истории российского ТЭК. Преимуществами отечественного решения являются совместимость с существующими регистрирующими системами, возможность использования на участках со сложным рельефом и адаптивность в работе с экологичными технологиями, включая «Зеленую сейсмику». Это технология экологичной сейсморазведки «Газпром нефти», которая, за счет использования облегченных технических средств и беспроводных систем регистрации данных, снижает воздействие на лесные массивы. За 10 лет внедрения инновационного подхода компания помогла сохранить более 8,7 миллиона деревьев.

Ранее российское оборудование использовалось на геологоразведочных проектах в комплексе с аппаратурой иностранного производства,а максимальное число модулей не превышало восьми тысяч. Отечественная бескабельная система не только доступнее зарубежных аналогов, но и поставка ее комплектующих не зависит от внешних факторов. На сегодняшний день технология полностью готова для тиражирования в масштабах всей отрасли.

