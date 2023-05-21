Завершена реконструкция завода теплообменного и холодильного оборудования «ТерраФриго» в Москве

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Завершена реконструкция завода теплообменного и холодильного оборудования «ТерраФриго» на территории района Печатники (ЮВАО).

В рамках проекта реконструкции был построен новый цех, а также обновлено административное здания с производственной частью. Общая площадь объектов превысила 8,3 тысячи квадратных метров. Таким образом производитель сможет увеличить объём выпуска собственной продукции, в том числе рефрижераторов для автомобилей, кондиционеров для коммерческого транспорта и спецтехники.

Благодаря расширению производственного комплекса здесь появятся новые рабочие места. Численность высококвалифицированного персонала предприятия после его ввода в эксплуатацию составит более 200 человек, сообщает Информационный Центр Правительства Москвы.

Работы проходили по адресу: улица Угрешская, владения 2, 2Б. К существующему четырёхэтажному зданию было надстроено три этажа. После реконструкции в строении будут располагаться участки комплектации и проверки оборудования, склады заготовок и готовой продукции, технические помещения. Также построено трёхэтажное производственно-складское здание с зоной технического обслуживания и цехом по укрупненной сборке оборудования. Строители выполнили монтаж инженерных сетей, установили уличное освещение, а также провели работы по благоустройству прилегающей территории.

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Фото — https://rcmm.ru...echatnikah.html