«Вертолеты России» поставили в Зимбабве 18 вертолетов Ансат

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В четверг (18 мая) Зимбабве получила поставку вертолетов («Ансат»), которые, как сообщается, были приобретены у Российской Федерации. Вертолеты будут задействованы для охраны правопорядка, защиты дикой природы и ликвидации последствий стихийных бедствий. Это повысит потенциал Зимбабве в области реагирования и позволит оказывать помощь таким соседям, как Малави и Мозамбик, которые часто страдают от стихийных бедствий. Мероприятие проходило в международном аэропорту имени Роберта Мугабе в Хараре. По данным управления по связям с общественностью президента Зимбабве, из 18 доставленных вертолетов 12 являются машинами скорой медицинской помощи, а 6 предназначены для правоохранительных органов.К 2025 году численность флота официально достигнет 32 единиц.