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Первый в России завод удилищ. Как мы делаем фидеры «Mир»

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/Vyid3m0eRpk

Фидерные удилища для рыбалки начали делать в России. Новое производство когда-нибудь составит конкуренцию китайским и японским моделям.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Vyid3m0eRpk

Мир, Санкт Петербург, малый и средний бизнес, импортозамещение
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    21.05.2320:38:25

    Как фидерщик со стажем, с удовольствием посмотрел. Хорошо, что в России стали делать.

    Но это, конечно, не первое производство в стране. «Волжанка» выпускает несколько моделей.

    Отредактировано: Сергей Котенко~20:49 21.05.23
    #1262677
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