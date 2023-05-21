Первый в России завод удилищ. Как мы делаем фидеры «Mир»
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/Vyid3m0eRpk
Фидерные удилища для рыбалки начали делать в России. Новое производство когда-нибудь составит конкуренцию китайским и японским моделям.
- Компания «Проект Системы» начала поставки новой системы для кабин спецтехники
- Ярославское предприятие освоило современный способ защиты металлоконструкций
- В Тверской области запущено новое производство комплектующих для фильтров воды
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
21.05.2320:38:25