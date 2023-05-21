Беспилотные КАМАЗы начали регулярные перевозки грузов в Арктике

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Компания «Газпром нефть» сообщила о запуске проекта по перевозке грузов беспилотным автомобильным транспортом. Первые беспилотные КАМАЗы вышли в рейсы в Арктике: на Восточно-Мессояхском месторождении, расположенном на Гыданском полуострове Ямало-Ненецкого автономного округа. Машины перевозят грузы по 140-километровому зимнику, соединяющему автономный нефтепромысел с посёлком Тазовский.

Безопасность беспилотных грузоперевозок обеспечивает навигационная спутниковая система, отмечает «Газпром нефть». Транспортные средства оснащены несколькими типами сенсоров, которые строят цифровую карту дорог, сканируют объекты во фронтальной зоне, распознают препятствия в радиусе 200 метров, фиксируют статичные и движущиеся объекты. Управление беспилотной колонной осуществляется с помощью российского программного обеспечения.

Сообщение подготовлено совместно с кампрадом Лес.