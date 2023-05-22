Станок плазменной и газовой резки ULTRATHERM-2060 с 4 газовыми резаками на предприятии Новосибирска

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Станок термической резки ULTRATHERM MTRP-2060 с размером стола 2000×6000мм, производства ГК «СПИКОМ» (г.Барнаул), успешно эксплуатируется на предприятии по производству металлоконструкций в г. Новосибирск.

Станок плазменной и газовой резки ULTRATHERM MTRP-2060 с 4 газовыми резаками © spe.su

На портале станка установлены 4 фирменных газовых резака «GCUT» для прямолинейного раскроя металла толщингой до 200мм, плазмотрон для фигурной плазменной резки металла, а также маркиратор.

Портальный станок плазменной и газовой резки ULTRATHERM MTRP-2060 с 4 газовыми резаками © spe.su

Источник плазмы КЕДР MULTICUT с плазмотроном ULTRAFIRE 125. Резка до 25мм на прожиг, отрезная резка до 50мм.

Станок плазменной и газовой резки ULTRATHERM MTRP-2060 с 4 газовыми резаками © spe.su

- Управление станком осуществляется при помощи профессионального промышленного контроллера SPM-10, установленного на портале станка.

- Магнитное крепление плазмотрона с возможностью автоматической установки под разными углами для продольной резки металла со снятием фаски.

- Система умной вытяжки делает процесс вытяжки более эффективным, позволяет применять менее мощные и менее дорогие вытяжные вентиляторы, а также снижает выброс теплого воздуха из помещения цеха в холодное время года.

Газовая резка металла на станке ULTRATHERM © spe.su

Производитель станков плазменной и газовой резки металла с ЧПУ под любые задачи: ГК «СПИКОМ», г. Барнаул.