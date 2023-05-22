На заводе в Губкине Белгородской области начали производство кормов для домашних животных

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Мощность завода компании «Лимкорм Петфуд» составляет до 30 тысяч тонн кормов премиум-класса в год.

Завод компании «Лимкорм» — самый крупный резидент территории опережающего развития «Губкин». Общая стоимость инвестиционного проекта — более 2,5 млрд рублей, создано 162 рабочих места. На заводе используется высокотехнологичное оборудование: 34 робота выполняют 116 основных операций — от разгрузки сырья до фасовки готового продукта.

Производственная мощность предприятия, которое входит в группу компаний Limkorm Group, составляет до 30 тыс. тонн кормов в год.

Президент компании Сергей Лиман на открытии завода сообщил, что предприятие возьмёт шефство над строящимся поблизости приютом для бесхозяйных животных.