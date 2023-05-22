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Армия и Флот

Модификация боеприпаса «Краснополь» для применения с дронов успешно прошла опытную эксплуатацию

Опытная эксплуатация версии корректируемого артиллерийского боеприпаса «Краснополь» для применения с беспилотных летательных аппаратов (БЛА) завершена успешно. Об этом ТАСС сообщили в холдинге «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» на прошедшей выставке вооружения и военной техники MILEX-2023.

Фото: Минобороны РФФото: Минобороны РФ © tass.ru

«Разработка модифицированного корректируемого управляемого боеприпаса для применения с беспилотных авиационных носителей завершена. Проведена опытная эксплуатация изделия с положительными результатами», — сообщили в холдинге.

Ранее в Конструкторском бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова (входит в «Высокоточные комплексы») сообщили о разработке модификации «Краснополя» для применения с воздушных носителей.

Высокоточный корректируемый артиллерийский комплекс «Краснополь», помимо осколочно-фугасного управляемого снаряда, также включает лазерный целеуказатель-дальномер, с помощью которого производится наведение изделия на цель. Снаряд калибра 152 мм может применяться всеми типами артиллерийских систем, в том числе современными самоходными гаубицами «Мста-С», «Мста-СМ» и «Коалиция-СВ». Дальность его полета достигает 20 км, масса боевой части — 8 кг. Целеуказатель «Краснополя» способен захватывать одновременно до трех целей.

Последняя модификация снаряда «Краснополь-М2» имеет калибр 155 мм и большую дальность стрельбы (26 км). Также повышена точность поражения малоразмерных целей. Кроме того, есть возможность применения в любое время суток, при сильном ветре и облачности.
Источник: https://tass.ru/armiya-i-opk/17807769

армия и флот, опытная эксплуатация, боеприпасы, Тула
  • Нет аватара vlTepes
    22.05.2311:41:18

    Достаточно странное применение очень дорогого боеприпа, где поражающее воздействие во многом определено скоростью, которой очевидно не будет при применении с БЛА.

    Разве что на складе есть большая партия 155мм, которыми наша артилерия стрелять все равно не может.

    #1262699
    • Jorjio774 Jorjio774
      22.05.2312:01:16

      Да, это кажется наиболее вероятным вариантом.

      #1262703
    • Badassgoliath Badassgoliath
      22.05.2317:38:06

      где поражающее воздействие во многом определено скоростью

      Что?! Поражающее действие осколочно-фугасного снаряда определяется массой взрывчатого вещества на борту и количеством осколков, их скоростью и скоростью ударной волны (зависящей от типа вв). Если даже просто принести снаряд к цели на руках и там подорвать, то будет то же самое. Больше скажу — лучше, если он взрывается в воздухе над целью, а не ударившись в землю, когда он частично зарывается и осколки накрывают меньшую площадь.

      Вдобавок беспилотник может отвезти такой снаряд гораздо дальше, чем 20-26 км, а это очень важно.

      Ну и в третьих, при сбросе с БЛА можно пренебречь высотой облачности, которая имеет критически важное значение при стрельбе из гаубицы. Потому что снаряд на нисходящем участке должен заранее видеть пятно лазера, и если облачность низкая, то выйдя из неё, снаряд может просто не успеть сманеврировать и промахнётся (из-за большой скорости полёта, кстати). При сбросе с БЛА снаряд ещё до сброса увидит пятно, даже если кидать его с километра, например.

      Ведь речь явно не о бронебойных снарядах-то, в заметке прямо написано.

      Отредактировано: Badassgoliath~17:46 22.05.23
      #1262725
      • Аlex М Аlex М
        22.05.2319:10:13

        Кстати, я верно понимаю, что первая часть, которая нужна для пуска из гаубицы, у этой модификации отсутствует? То есть, он легче, а БЧ и головка наведения — прежняя? Хорошая штука, до кучи к Гермесу, интересные новинки

        #1262734
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