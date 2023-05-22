Модификация боеприпаса «Краснополь» для применения с дронов успешно прошла опытную эксплуатацию

Опытная эксплуатация версии корректируемого артиллерийского боеприпаса «Краснополь» для применения с беспилотных летательных аппаратов (БЛА) завершена успешно. Об этом ТАСС сообщили в холдинге «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» на прошедшей выставке вооружения и военной техники MILEX-2023.

Фото: Минобороны РФ © tass.ru

«Разработка модифицированного корректируемого управляемого боеприпаса для применения с беспилотных авиационных носителей завершена. Проведена опытная эксплуатация изделия с положительными результатами», — сообщили в холдинге.

Ранее в Конструкторском бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова (входит в «Высокоточные комплексы») сообщили о разработке модификации «Краснополя» для применения с воздушных носителей.

Высокоточный корректируемый артиллерийский комплекс «Краснополь», помимо осколочно-фугасного управляемого снаряда, также включает лазерный целеуказатель-дальномер, с помощью которого производится наведение изделия на цель. Снаряд калибра 152 мм может применяться всеми типами артиллерийских систем, в том числе современными самоходными гаубицами «Мста-С», «Мста-СМ» и «Коалиция-СВ». Дальность его полета достигает 20 км, масса боевой части — 8 кг. Целеуказатель «Краснополя» способен захватывать одновременно до трех целей.

Последняя модификация снаряда «Краснополь-М2» имеет калибр 155 мм и большую дальность стрельбы (26 км). Также повышена точность поражения малоразмерных целей. Кроме того, есть возможность применения в любое время суток, при сильном ветре и облачности.