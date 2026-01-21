MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
Есть метка на карте сегодня 72
d-tatarinov Транспорт, спецтехника и логистика

Впервые на ВСЖД применён рельсоукладочный комплекс РУ-700

© t.me

В начале нового года на ВСЖД поступил новый рельсоукладочный комплекс РУ-700, изготовленный АО «Тулажелдормаш им. А.В. Силкина» (входит в Группу ПТК).

Данная техника будет впервые задействована на сети дорог в рамках работ по капитальному ремонту пути на сложном горно-перевальном участке Глубокая — Андриановская.

Комплекс РУ-700 предназначен для выполнения высокотехнологичных операций по замене старогодных или инвентарных рельсовых плетей на новые с одновременным введением их в оптимальный температурный интервал закрепления, а также для смены подрельсовых прокладок без существенного нарушения графика движения.

Внедрение данного инновационного оборудования подтверждает приверженность Группы ПТК реализации стратегии технологического развития отрасли и задаёт новые стандарты эффективности и качества при выполнении путевых работ.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: t.me

Комментарии 0

Для комментирования необходимо войти на сайт