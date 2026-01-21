Впервые на ВСЖД применён рельсоукладочный комплекс РУ-700
В начале нового года на ВСЖД поступил новый рельсоукладочный комплекс РУ-700, изготовленный АО «Тулажелдормаш им. А.В. Силкина» (входит в Группу ПТК).
Данная техника будет впервые задействована на сети дорог в рамках работ по капитальному ремонту пути на сложном горно-перевальном участке Глубокая — Андриановская.
Комплекс РУ-700 предназначен для выполнения высокотехнологичных операций по замене старогодных или инвентарных рельсовых плетей на новые с одновременным введением их в оптимальный температурный интервал закрепления, а также для смены подрельсовых прокладок без существенного нарушения графика движения.
Внедрение данного инновационного оборудования подтверждает приверженность Группы ПТК реализации стратегии технологического развития отрасли и задаёт новые стандарты эффективности и качества при выполнении путевых работ.
