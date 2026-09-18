стань автором. присоединяйся к сообществу!
1 день назад 6414
Е. Середа Новые заводы и цеха

HAVAL запустил первое в России производство автоматических трансмиссий

Фото: Минпромторг России © max.ru

Более 180 тысяч автоматических коробок передач в год — такую мощность получит новое производство, развёрнутое в индустриальном парке «Узловая» Тульской области. Площадка стала частью предприятия полного цикла HAVAL и открылась 17 сентября. Для GWM это очередной шаг в стратегии углубления локализации ключевых компонентов в России.

Площадь завода превышает 35 тысяч квадратных метров. Здесь установлено высокотехнологичное оборудование, а производственный процесс охватывает полный цикл изготовления трансмиссий — от термической и механической обработки ключевых деталей до сборки готовых агрегатов. Предприятие создало около 500 рабочих мест.

Фото: Минпромторг России © max.ru

Как рассказали в пресс-службе Минпромторга России, на предприятии действуют пять современных лабораторий с передовым оборудованием для высокоточных измерений и оценки качества металла и обработки деталей. Уровень автоматизации сборочного процесса достигает 86%, отдельных производственных и логистических процессов — до 92%. Автоматизированное оборудование доставляет комплектующие с логистического склада прямо к сборочным линиям. Гравитационные стенды поддерживают непрерывность производства, а адресная система хранения обеспечивает точность и эффективность перемещения деталей.

Новый завод войдёт в большой комплекс HAVAL в России по производству автокомпонентов, строительство которого завершится в 2027 году. Общая площадь комплекса составит 130 тысяч квадратных метров.

Завод HAVAL в России работает с 2019 года как локальное предприятие полного цикла. В его технологические процессы входят штамповка, сварка, окраска, сборка и литьё пластика, производство выхлопной системы, сидений и деталей интерьера. В 2024 году на территории основного производства открылся завод по выпуску двигателей, а в августе 2025 года начал работу новый цех механической обработки корпусных деталей двигателей. Сегодня общая территория основного производства превышает 190 тысяч квадратных метров.

Фото: Минпромторг России © max.ru

Производственная линейка завода включает шесть моделей: городские кроссоверы HAVAL JOLION, интеллектуальные кроссоверы HAVAL F7, кросс-купе HAVAL F7x, высокофункциональные кроссоверы HAVAL DARGO, а также кроссоверы повышенной проходимости HAVAL H3 и HAVAL H7.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: max.ru

Комментарии 2

Для комментирования необходимо войти на сайт

  • Nelton Nelton18.09.26 11:32:24

    Инвестиции в завод трансмиссий заявлялись в 30 млрд рублей, так что это крупнейший машиностроительный объект года.

    #1321452
  • artal artal18.09.26 11:59:07

    https://tulareg...EMENT_ID=451975

    Отредактировано: artal~12:00 18.09.26
    #1321454