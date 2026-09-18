HAVAL запустил первое в России производство автоматических трансмиссий

Более 180 тысяч автоматических коробок передач в год — такую мощность получит новое производство, развёрнутое в индустриальном парке «Узловая» Тульской области. Площадка стала частью предприятия полного цикла HAVAL и открылась 17 сентября. Для GWM это очередной шаг в стратегии углубления локализации ключевых компонентов в России.

Площадь завода превышает 35 тысяч квадратных метров. Здесь установлено высокотехнологичное оборудование, а производственный процесс охватывает полный цикл изготовления трансмиссий — от термической и механической обработки ключевых деталей до сборки готовых агрегатов. Предприятие создало около 500 рабочих мест.

Как рассказали в пресс-службе Минпромторга России, на предприятии действуют пять современных лабораторий с передовым оборудованием для высокоточных измерений и оценки качества металла и обработки деталей. Уровень автоматизации сборочного процесса достигает 86%, отдельных производственных и логистических процессов — до 92%. Автоматизированное оборудование доставляет комплектующие с логистического склада прямо к сборочным линиям. Гравитационные стенды поддерживают непрерывность производства, а адресная система хранения обеспечивает точность и эффективность перемещения деталей.

Новый завод войдёт в большой комплекс HAVAL в России по производству автокомпонентов, строительство которого завершится в 2027 году. Общая площадь комплекса составит 130 тысяч квадратных метров.

Завод HAVAL в России работает с 2019 года как локальное предприятие полного цикла. В его технологические процессы входят штамповка, сварка, окраска, сборка и литьё пластика, производство выхлопной системы, сидений и деталей интерьера. В 2024 году на территории основного производства открылся завод по выпуску двигателей, а в августе 2025 года начал работу новый цех механической обработки корпусных деталей двигателей. Сегодня общая территория основного производства превышает 190 тысяч квадратных метров.

Производственная линейка завода включает шесть моделей: городские кроссоверы HAVAL JOLION, интеллектуальные кроссоверы HAVAL F7, кросс-купе HAVAL F7x, высокофункциональные кроссоверы HAVAL DARGO, а также кроссоверы повышенной проходимости HAVAL H3 и HAVAL H7.