Российский холдинг купил завод шин «Continental» в Калуге
S8 Capital приобрел российские активы немецкого производителя шин Continental.
Многопрофильный холдинг S8 Capital, развивающий высокотехнологичные сервисы, закрыл сделку по покупке российских активов немецкого производителя шин Continental. Об этом написала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение пресс-службы российской компании.
«Многопрофильный холдинг S8 Capital приобрел российские активы Continental с целью их дальнейшего развития… В ближайшее время данные активы пройдут процедуру ребрендинга (переименования)», — сказал управляющий S8 Capital.
S8 Capital получила завод по производству шин в Калуге, а также компанию-дистрибьютора (ООО «Континентал Тайрс Рус» и ООО «Континентал Калуга»).
Цену сделки в компании не раскрыли. Активы немецкой компании могли обойтись в сумму от 7 до 10 млрд руб., что сопоставимо с €87 млн, в которые свои активы оценивала сама Continental.
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22.05.2314:27:32