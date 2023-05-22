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Производство

Российский холдинг купил завод шин «Continental» в Калуге

S8 Capital приобрел российские активы немецкого производителя шин Continental.

Евгений Биятов/РИА «Новости»Евгений Биятов/РИА «Новости» © www.gazeta.ru

Многопрофильный холдинг S8 Capital, развивающий высокотехнологичные сервисы, закрыл сделку по покупке российских активов немецкого производителя шин Continental. Об этом написала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение пресс-службы российской компании.

«Многопрофильный холдинг S8 Capital приобрел российские активы Continental с целью их дальнейшего развития… В ближайшее время данные активы пройдут процедуру ребрендинга (переименования)», — сказал управляющий S8 Capital.

S8 Capital получила завод по производству шин в Калуге, а также компанию-дистрибьютора (ООО «Континентал Тайрс Рус» и ООО «Континентал Калуга»).

Цену сделки в компании не раскрыли. Активы немецкой компании могли обойтись в сумму от 7 до 10 млрд руб., что сопоставимо с €87 млн, в которые свои активы оценивала сама Continental.
Источник: https://www.gazeta.ru/business/news/2023/05/22/20491220.shtml

автопром, производство, автопокрышки, Калуга
  • Нет аватара termometrix
    22.05.2314:27:32

    купил завод

    Это серьезная ошибка.

    Активы в России иностранных компаний-трусов и пособников нацистского режима в УГИЛ, покидающих нашу страну, должны быть национализированы, не заплатив им ни копейки.Это должно быть ответом на замораживание части золотовалютных резервов России со стороны западных преступных правительств.В противном случае мы допускаем отток российского капитала и российского национального богатства в сторону Запада.Потому что таким образом мы теряем валюту, необходимую для нашего импорта, и в то же время рубль постоянно находится под давлением обесценивания после того, как эти иностранные компании обменивают рубли на доллары на нашем валютном рынке, переводят валюту из нашей страны и прекращают свою деятельность здесь.Политизируя свою экономическую деятельность, уходя с российского рынка, иностранные компании из враждебных стран нарушают российское и международное торговое законодательство, договорные соглашения и обещания, которые они давали, приезжая сюда якобы как иностранные инвесторы.Это еще одна причина, по которой их имущество должно быть конфисковано в пользу народа России.

    Отредактировано: termometrix~16:20 22.05.23
    #1262713
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