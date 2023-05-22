Российский холдинг купил завод шин «Continental» в Калуге

S8 Capital приобрел российские активы немецкого производителя шин Continental.

Евгений Биятов/РИА «Новости» © www.gazeta.ru

Многопрофильный холдинг S8 Capital, развивающий высокотехнологичные сервисы, закрыл сделку по покупке российских активов немецкого производителя шин Continental. Об этом написала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение пресс-службы российской компании.

«Многопрофильный холдинг S8 Capital приобрел российские активы Continental с целью их дальнейшего развития… В ближайшее время данные активы пройдут процедуру ребрендинга (переименования)», — сказал управляющий S8 Capital.

S8 Capital получила завод по производству шин в Калуге, а также компанию-дистрибьютора (ООО «Континентал Тайрс Рус» и ООО «Континентал Калуга»).

Цену сделки в компании не раскрыли. Активы немецкой компании могли обойтись в сумму от 7 до 10 млрд руб., что сопоставимо с €87 млн, в которые свои активы оценивала сама Continental.