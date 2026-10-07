Сферическая кукурузная фреза Гангард для обработки коренных опор коленвала в блоке цилиндров

Компания «Гангард» разработала и внедрила специальную сферическую кукурузную фрезу для чернового фрезерования коренных опор под коленвал в блоке цилиндров двигателя. Деталь изготавливается из серого чугуна, а глубокое расположение гнёзд и ограниченный доступ делают применение стандартных фрез невозможным. Ранее на операции использовался импортный инструмент, который не обеспечивал стабильную стойкость сменных пластин — они преждевременно изнашивались, что вело к внеплановым простоям и дополнительным затратам. В условиях необходимости импортозамещения требовалось отечественное решение, способное работать в стеснённых условиях без потери жёсткости и производительности.

Специальная фреза «Гангард» имеет сферическую («кукурузную») форму с оптимизированной геометрией расположения сменных многогранных пластин. Пластины установлены тангенциально и разнесены в шахматном порядке — в отличие от традиционного ряда по винтовой канавке, это даёт большую жёсткость, лучше противостоит вибрациям и, как следствие, обеспечивает повышенную стойкость. Корпус выполнен за одно целое с патроном (моноблочная конструкция), что исключает дополнительное биение и повышает жёсткость системы. Крепление HSK100A гарантирует точность базирования на шпинделе, а рабочий радиус 45 мм и вылет 200 мм подобраны специально под конфигурацию блока цилиндров.

Фреза эксплуатируется на современном обрабатывающем центре в условиях серийного производства. Режимы резания: частота вращения — 650 об/мин, подача — 150 мм/мин. Эти параметры обеспечивают стабильный съём металла без вибраций и перегрузок, а также предсказуемую стойкость пластин на всей партии деталей.

«Глубокие гнёзда коренных опор — это всегда вызов для инструмента. Нужно было совместить большой вылет с жёсткостью, чтобы не терять точность и не провоцировать вибрации. Мы применили моноблочную конструкцию с тангенциальным шахматным расположением пластин — это позволило уйти от нестабильной стойкости импортного аналога и получить полностью отечественное решение», — отметили специалисты отдела разработок «Гангард».

Решение уже внедрено в производство и рекомендовано для двигателестроительных предприятий, обрабатывающих блоки цилиндров из серого чугуна. На базе этой конструкции «Гангард» готов предложить аналогичные сферические кукурузные фрезы для схожих операций в других отраслях машиностроения.