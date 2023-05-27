Новая восьмивагонная электричка серии ЭП3Д вышла на маршрут в Приморье

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В Приморье торжественно запустили новую восьмивагонную электричку серии ЭП3Д российского производства с видонаблюдением, климат-контролем, комфортными креслами и другими удобствами для пассажиров.

Она вышла на маршрут «Владивосток — Надеждинская».

Новая электричка, вышедшая с Демиховского машиностроительного завода, уверенно прошла обкатки на высоких скоростях и другие испытания на прочность и теперь готова перевозить пассажиров — безопасно и с комфортом.

До конца года на маршруты в Приморье, Хабаровском крае и ЕАО выйдут ещё четыре современных состава.

Для поездов дальнего следования на ДВЖД уже поступило 16 новых вагонов, до конца года прибудут ещё 24. Также 12 вагонов пополнят парк пригородного подвижного состава на Сахалине.

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