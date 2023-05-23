«ИнноДрайв» разработал линейку высокоточных интегрированных сервоприводов

Компания «ИнноДрайв» запустила в 2023 году серийное производство отечественных высокоточных интегрированных сервоприводов ХАРЗА.

ХАРЗА © mashnews.ru

Таким образом «ИнноДрайв» ответил на запросы клиентов — в современных реалиях, ввиду ограничения поставок из Европы, большое количество компаний столкнулось с тем, что используемые ранее компоненты стали недоступны. Важной задачей стало создание линейки доступных компонентов, максимально готовых к производству и поставке.

Сейчас модельный ряд сервоприводов представлен тремя типоразмерами: ХАРЗА-14, ХАРЗА-20 и ХАРЗА-40.

ХАРЗА-14 — младший в линейке компактный сервопривод для выполнения задач высокоточного позиционирования. В первую очередь он представляет интерес для использования в мобильных платформах или системах с высокими требованиями к компактности и удельным характеристикам. Благодаря различным вариантам питающего напряжения идеально подходит как для стационарных, так и для мобильных систем.

Конструкция и характеристики сервоприводов ХАРЗА-20 и ХАРЗА-40 позволяют применять их в широком круге систем и изделий для решения задач высокоточного позиционирования, в том числе в жёстких условиях — высокие и низкие температуры, агрессивные среды, высокая влажность. В зависимости от номинального напряжения может применяться как в станках и линиях автоматизации с питанием от промышленной высоковольтной сети, так и в мобильных системах с аккумуляторным питанием 24 или 48 вольт. Более подробно с техническими характеристиками сервоприводов ХАРЗА можно познакомиться здесь.

Одна из ключевых особенностей линейки сервоприводов — модульность конструкции. Она подразумевает гибкую адаптацию стандартных моделей под запросы заказчика с минимальными конструкторскими доработками.

Благодаря особенностям конструкции сервоприводов их адаптация под широкий круг задач не требует существенных временных, ресурсных и финансовых затрат.

Сервоприводы ХАРЗА предоставляют широкие возможности для реализации систем специализированной сварки — роботизированной и автоматизированной, включая орбитальную, а также систем подачи и позиционирования в многоосевых металлообрабатывающих центрах, станках гидроабразивной и лазерной резки.