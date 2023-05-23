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Медучреждения

Открылась новая городская клиническая больница скорой медицинской помощи в Рязанской области

 © rv-ryazan.ru

Медцентр оснастили современным инновационным оборудованием, которое позволит специалистам устанавливать правильный диагноз на ранних сроках заболевания, назначать результативное лечение, проводить специализированные, в том числе высокотехнологичные операции на уровне лучших федеральных клиник.

Основное здание больницы построено по модульному принципу. В центре располагается сердце больницы (операционные, реанимация, лаборатория и приемный покой на первом этаже), а по сторонам — корпуса отделений. Это позволяет разделить потоки больных и здоровых пациентов.

 © ryazpressa.ru

«Особая гордость больницы — операционное отделение на четвертом этаже», — рассказывает главный врач БСМП. В операционном отделении создается повышенное давление и подается чистый, стерильный воздух, который уничтожает все бактерии и вирусы. Это помогает снизить возможность занести инфекцию во время проведения операции.

 © cdn4.rzn.info

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Источник: https://shilovo-med.medgis.ru/mater...boty-na-blago-zhitelej-ryazani-8979

новое медучреждение, модернизация здравоохранения, Рязанская область
  • Нет аватара termometrix
    23.05.2312:26:00

    Новость от 5 марта 2020 года, но на сайте «Сделано у нас» я ее не нашел. К сожалению, мы пропустили эту новость. Но я думаю, что своей актуальности она не потеряла и по сей день, медицинский центр БСМП в Рязани работает третий год подряд.

    #1262772
  • Nelton Nelton
    23.05.2315:14:38

    >>мы пропустили эту новость.

    Говорит о том, что событие для РФ в общем обычное, и может легко потеряться в ряду аналогичных новостей    

    #1262788
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