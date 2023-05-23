Открылась новая городская клиническая больница скорой медицинской помощи в Рязанской области

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Медцентр оснастили современным инновационным оборудованием, которое позволит специалистам устанавливать правильный диагноз на ранних сроках заболевания, назначать результативное лечение, проводить специализированные, в том числе высокотехнологичные операции на уровне лучших федеральных клиник.

Основное здание больницы построено по модульному принципу. В центре располагается сердце больницы (операционные, реанимация, лаборатория и приемный покой на первом этаже), а по сторонам — корпуса отделений. Это позволяет разделить потоки больных и здоровых пациентов.

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«Особая гордость больницы — операционное отделение на четвертом этаже», — рассказывает главный врач БСМП. В операционном отделении создается повышенное давление и подается чистый, стерильный воздух, который уничтожает все бактерии и вирусы. Это помогает снизить возможность занести инфекцию во время проведения операции.

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