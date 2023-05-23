Новое здание академии спорта «Динамо» открылось в Москве

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В начале 2019 года после реконструкции исторического стадиона «Динамо» здесь заработали обновленные футбольные и хоккейные арены, однако это было лишь началом формирования большого спортивного кластера у Петровского парка: к настоящему времени завершено строительство Академии спорта «Динамо».

В состав нового спорткомплекса входит трехэтажное сооружение общей площадью около 30 тыс. кв. м, разделенное на несколько зон. Так, футбольные тренировки будут проходить в манеже размером 70 на 40 метров, с раздевалками и тренерскими, а на самом поле выложен искусственный газон. На ледовой арене оборудована площадка по стандарту НХЛ размером 60 на 26 метров и установлены трибуны вместимостью 100 человек. Хоккеисты перед выходом на лед получат возможность готовиться в зале для «сухой» разминки, а для фигуристов выделен зал хореографии. Также предусмотрены тренажерный зал, сушильные и комнаты для заточки коньков.

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Для таких видов спорта, как волейбол, баскетбол и гандбол, предназначен универсальный спортзал, оснащенный специальными разделительными занавесами для того, чтобы можно было проводить разные соревнования или тренировки одновременно. Трибуны этого зала способны вместить до тысячи человек. Отдельно в комплексе обустроен зал спортивной гимнастики, вмещающий 400 зрителей. Созданная инфраструктура позволит не только проводить тренировки по различным видам спорта, но и соревнования, например, районного, окружного и городского уровней. В день спорткомплекс смогут посещать 3 тыс. человек, а в год — больше 1 млн. В соревновательном режиме он готов принять до 570 участников и 1,5 тыс. зрителей.

© b1.mskagency.ru

© b1.mskagency.ru

© b1.mskagency.ru

© b1.mskagency.ru

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© b1.mskagency.ru

© b1.mskagency.ru

© b1.mskagency.ru

© stroygaz.ru