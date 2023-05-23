«Аэромакс» презентовал на выставке HeliRussia два гражданских грузовых беспилотника

© avatars.dzeninfra.ru

Российская компания «Аэромакс» презентовала 18 мая на выставке вертолётной индустрии HeliRussia в Красногорске два беспилотника вертолётного типа SH-750 и SH-3000, способных перевозить 300 кг и 1 тонну груза соответственно. Об этом сообщил генеральный директор ООО «Аэромакс» Сергей Ахметшин:

«Аэромакс» презентовал две гражданские беспилотные авиационные системы вертолётного типа для доставки грузов. SH-750 готов к работе и способен поднимать до 300 кг, SH-3000 находится на стадии проектирования и представлен в виде модели — по расчётам, он сможет транспортировать до 1 тонны и будет готов к тестовым полетам в 2023 году. Новинки планируется использовать для решения отраслевых задач государственных и частных заказчиков в таких сферах, как лесное и сельское хозяйство, строительство, энергетика, грузовые перевозки, охрана окружающей среды", — сказал Ахметшин.

SH-750 развивает скорость до 200 км/ч и держится в воздухе до пяти часов. Максимальная скорость SH-3000 — 190 км/ ч, продолжительность полета — шесть часов. При крейсерской скорости 120 км/ч аппараты способны пролетать, соответственно, 600 км и 720 км, отметил собеседник агентства.

Беспилотный грузовой вертолёт SH-3000

Характеристика Значение Максимальная взлетная масса 3000 кг Масса пустого БВС 1800 кг Масса полезной нагрузки 1000 кг Максимальный запас топлива 480 л Продолжительность полета 6 ч Средний расход топлива на крейсерской скорости 80 л/ч Максимальная скорость полета 190 км/ч Крейсерская скорость полета 120 км/ч

«Обе новинки отличаются максимальной приспособленностью к полётам в сложных климатических и географических условиях. Но главной особенностью данных беспилотных авиационных систем от „Аэромакс“ является высокая удельная грузоподъёмность, которая вкупе с нетребовательностью к аэродромным площадкам делает их идеальным решением для транспортировки грузов в труднодоступные районы. По нашим данным, аналогов на российском рынке не существует», — сказал он.

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/utrra53X_EQ

Идея подсказана камрадом Лес.

https://www.aer...o-tipa/sh-3000/