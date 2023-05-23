«Аэромакс» презентовал на выставке HeliRussia два гражданских грузовых беспилотника
Российская компания «Аэромакс» презентовала 18 мая на выставке вертолётной индустрии HeliRussia в Красногорске два беспилотника вертолётного типа SH-750 и SH-3000, способных перевозить 300 кг и 1 тонну груза соответственно. Об этом сообщил генеральный директор ООО «Аэромакс» Сергей Ахметшин:
«Аэромакс» презентовал две гражданские беспилотные авиационные системы вертолётного типа для доставки грузов. SH-750 готов к работе и способен поднимать до 300 кг, SH-3000 находится на стадии проектирования и представлен в виде модели — по расчётам, он сможет транспортировать до 1 тонны и будет готов к тестовым полетам в 2023 году. Новинки планируется использовать для решения отраслевых задач государственных и частных заказчиков в таких сферах, как лесное и сельское хозяйство, строительство, энергетика, грузовые перевозки, охрана окружающей среды", — сказал Ахметшин.
SH-750 развивает скорость до 200 км/ч и держится в воздухе до пяти часов. Максимальная скорость SH-3000 — 190 км/ ч, продолжительность полета — шесть часов. При крейсерской скорости 120 км/ч аппараты способны пролетать, соответственно, 600 км и 720 км, отметил собеседник агентства.
Беспилотный грузовой вертолёт SH-3000
|Характеристика
|Значение
|Максимальная взлетная масса
|3000 кг
|Масса пустого БВС
|1800 кг
|Масса полезной нагрузки
|1000 кг
|Максимальный запас топлива
|480 л
|Продолжительность полета
|6 ч
|Средний расход топлива на крейсерской скорости
|80 л/ч
|Максимальная скорость полета
|190 км/ч
|Крейсерская скорость полета
|120 км/ч
«Обе новинки отличаются максимальной приспособленностью к полётам в сложных климатических и географических условиях. Но главной особенностью данных беспилотных авиационных систем от „Аэромакс“ является высокая удельная грузоподъёмность, которая вкупе с нетребовательностью к аэродромным площадкам делает их идеальным решением для транспортировки грузов в труднодоступные районы. По нашим данным, аналогов на российском рынке не существует», — сказал он.
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