На СЗ «Алмаз» спущен на воду патрульный корабль «Подольск» проекта 22120

В Санкт-Петербурге на судостроительном заводе «Алмаз» спущен на воду патрульный корабль «Подольск» проекта 22120.

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Новый корабль является девятым кораблем данного проекта, построенным на «Алмазе» для пограничников, и первым, на борту которого установлено вооружение — 30-мм шестиствольная артиллерийская установка АК-630. На предыдущих кораблях серии вооружение не устанавливалось, хотя место для него предусмотрено. Предыдущие восемь кораблей данного проекта, построенные на «Алмазе» для пограничников, отправились служить на Дальний Восток, по новому кораблю пока информации нет.

Патрульный корабль проекта 22120 шифр «Пурга» — скоростной многоцелевой корабль береговой охраны ледового класса, способный нести вахту во льдах. Корпус корабля оснащён ледовым подкреплением, позволяющим преодолевать льды толщиной более полуметра. Скорость максимального хода — 24 уз. экономического — 14 уз. Дальность плавания экономическим ходом достигает 6000 миль, автономность — 20 суток, а численность экипажа составляет 16-25 человек + до 14 человек в качестве пассажиров.