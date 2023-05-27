Производство запчастей для промывочных приборов ГГМ-3 открылось на Урале
«Челябинский завод горно-обогатительного оборудования» (ЧЗГОО) представил новую технологию производства литого звена для ГГМ-3 и ППМ-5.
«ГГМ-3» и «ППМ-5» — промприборы для промывки золота на россыпях.
Собственный литейный цех и инженерно-проектировочный отдел позволили добиться износостойкости и высокого качества не только для литого звена ГГМ-3 и ППМ-5, но и других запчастей для станков ударно-канатного бурения.
Кроме того, компания поставляет гидроцилиндры, мелющие тела для мельниц, плиты для дробильного оборудования.
ЧЗГОО находится в Челябинской области, что позволяет отгружать продукцию любыми видами транспорта в любую точку России и в короткие сроки. Кроме того, ЧЗГОО открывает три склада с запчастями в Магадане, Якутске и Благовещенске.
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