Компания Роботех начала выпуск автоматизированных складов хранения листового металла

Пермское предприятие РОБОТЕХ реализовало проект по созданию автоматизированного склада лифтового типа. Решение предназначено для крупного пермского производственного предприятия, выпускающего сельскохозяйственную технику.

Автоматизированный склад хранения листового металла © Фото из открытых источников

На предприятиях по обработке металла существуют проблемы и задачи, связанные с организацией производства, среди которых — организация системы складирования. Правильный выбор способа хранения оборудования позволяет максимально использовать складские мощности и делает функционирование склада более эффективным и рентабельным.

Для сокращения затрат и обеспечения оперативного доступа к необходимой номенклатуре хранимого металла компанией РОБОТЕХ разработан автоматизированный склад лифтового типа. Склад состоит из тридцати выдвижных полок с грузоподъёмностью до 3 тн и способен хранить 90 тн листового металла. При этом размеры занимаемой площади автоматизированного склада составляют всего 20 м2.

Лифтовый механизм, способен перемещать выдвижные полки с грузом в любую из ячеек, система управления позволяет быстро и точно передавать на приемный стол только необходимый в данный момент тип листового металла, что крайне важно при непрерывном цикле производства. Программное обеспечение может быть интегрировано в существующею CRM систему предприятия для контроля в реальном времени за перемещением материалов между производственными участками.

Отметим, что оборудование под хранение отвечает особенностям груза, обеспечивает максимальное использование всего объема склада — высоты и площади склада. При этом пространство под рабочие проходы безопасно для сотрудников и обеспечивает быстрый доступ к нужной номенклатуре подъемным механизмам.

Как и во всех разработках компании РОБОТЕХ, в оборудовании 90% российские комплектующие, программное обеспечение так же разработано специалистами компании.

Внедрив технологию предприятию удалось значительно освободить складские площади и задействовать их под производственный процесс. Кроме того, увеличилась скорость обработки грузов — складирования и выдачи материала в производство, при этом снизилось количество дефектов и повреждений, возникающих при стандартном напольном хранении. Сотрудники компании так же отметили, управление складским оборудованием может рабочий без высокой квалификации так, как пульт управления оснащен простой системой.

В условиях внешнеэкономических санкции приобретение подобного оборудования зарубежных производителей стало финансово трудной задачей, а порой и вовсе не реализуемой из-за ограничений в логистике. Появление отечественного оборудования дает возможность российским предприятиям применять современные технологии, тем самым увеличивать производительность и эффективность производственных процессов.

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