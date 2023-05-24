«Росэлектроника» наладила выпуск импортозамещенных кабельных разъемов для военной техники

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех освоил серийное производство кабельных разъемов с использованием исключительно российских комплектующих. Это первые отечественные коммутационные кабели, стандартизированные по категории «приемка 5», которая предполагает их использование в наземной, морской и авиационной аппаратуре военного и двойного назначения.

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Изделия предназначены для эксплуатации в составе структурированных кабельных систем на основе медной витой пары. Благодаря наличию «приемки 5» патч-корды могут применяться при изготовлении, сервисном обслуживании, модернизации изделий ВВСТ, а также для передачи данных по закрытым каналам связи между компьютерами и сетевыми устройствами.

Испытания коммутационных кабелей на соответствие требованиям «приемки 5» проводились в специализированных аттестованных лабораториях. В ходе испытаний были подтверждены надежность обмена данными через патч-корды и стабильность скорости трафика.

Производство патч-кордов запущено на входящем в «Росэлектронику» НИИ информационных технологий (НИИИТ).

«На рынке широко представлены коммутационные кабели с обычной гражданской приемкой, однако только НИИИТ выпускает патч-корды, стандартизированные по категории „приемка 5“ с использованием исключительно российских комплектующих. Подтверждение соответствия нашей продукции требованиям пятой приемки говорит о ее повышенной надежности. Кабели имеют различные варианты исполнений, что значительно расширяет спектр их применения», — рассказала генеральный директор НИИИТ.