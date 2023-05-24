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Производство

«Росэлектроника» наладила выпуск импортозамещенных кабельных разъемов для военной техники

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех освоил серийное производство кабельных разъемов с использованием исключительно российских комплектующих. Это первые отечественные коммутационные кабели, стандартизированные по категории «приемка 5», которая предполагает их использование в наземной, морской и авиационной аппаратуре военного и двойного назначения.

Фото: «Росэлектроника»Фото: «Росэлектроника» © rostec.ru

Изделия предназначены для эксплуатации в составе структурированных кабельных систем на основе медной витой пары. Благодаря наличию «приемки 5» патч-корды могут применяться при изготовлении, сервисном обслуживании, модернизации изделий ВВСТ, а также для передачи данных по закрытым каналам связи между компьютерами и сетевыми устройствами.

Испытания коммутационных кабелей на соответствие требованиям «приемки 5» проводились в специализированных аттестованных лабораториях. В ходе испытаний были подтверждены надежность обмена данными через патч-корды и стабильность скорости трафика.

Производство патч-кордов запущено на входящем в «Росэлектронику» НИИ информационных технологий (НИИИТ).

«На рынке широко представлены коммутационные кабели с обычной гражданской приемкой, однако только НИИИТ выпускает патч-корды, стандартизированные по категории „приемка 5“ с использованием исключительно российских комплектующих. Подтверждение соответствия нашей продукции требованиям пятой приемки говорит о ее повышенной надежности. Кабели имеют различные варианты исполнений, что значительно расширяет спектр их применения», — рассказала генеральный директор НИИИТ.
Источник: https://rostec.ru/news/roselektroni...patch-kordov-dlya-voennoy-tekhniki/

импортозамещение, производство, информационные технологии, патч-корды, Тверь
  • Е.Юрий Е.Юрий
    24.05.2313:49:59

    На мой субъективный взгляд сетевая контактная группа давно устарела — неоправданно большой разъем всего на 8 котактов занимает много места в устройстве, отсюда и расход материала на производство контактной пары и необходимость соблюдать габариты устройства. Всё-таки нужно разрабатывать собственные разъемы — это лишь мое мнение, но основанное на опыте работы. Понятно что моментально перейти невозможно и бессмысленно, но проектировка этого и других разъемов уже необходима.

    #1262859
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