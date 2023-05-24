«Энергомаш» поставил первую камеру сгорания двигателя ПД-8 для SSJ-New.

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По словам главы «Энергомаша», это абсолютно новая задача: в новейшей истории предприятия для авиационной промышленности такого серьезного законченного узла еще не изготавливали. Подчеркивается, что 80 лет назад на заводе № 456, который впоследствии стал НПО «Энергомаш», ремонтировались самолеты для фронта, сейчас сделан виток на новом уровне.

Как уточнили на предприятии, это первый из шести опытных образцов камеры сгорания для авиадвигателей ПД-8, изготовленный согласно договору, заключенному в августе 2022 года с Объединенной двигателестроительной корпорацией.

Делегация из ОДК высоко оценила опытный образец камеры сгорания, в первую очередь с точки зрения качества и надежности. Дальнейшая задача — вывести изготовление камер сгорания в серию и создать на предприятии центр компетенций по изготовлению камер сгорания для авидвигателей.

Ранее сообщалось, что НПО «Энергомаш» получило лицензию Минпромторга России на разработку, производство, испытание и ремонт авиатехники.

Испытания двигателя ПД-8 для получения сертификата типа планируется завершить в 2023 году. ПД-8 призван заменить зарубежные двигатели для SuperJet, которые использовались в проекте изначально.