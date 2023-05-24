На «Окской судоверфи» спущен на воду буксир-спасатель «Тепсей» проекта NЕ025

На «Окской судоверфи» (Нижегородская область) состоялась торжественная церемония спуска на воду второго корпуса «Тепсей» из серии пяти морских противопожарных буксиров-спасателей проекта NЕ025.

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По условиям контракта, судостроители Окской судоверфи должны передать буксиры Морспасслужбе в 2023 году. Строительство серии ведется в рамках плана развития инфраструктуры Севморпути на период до 2035 года и федерального проекта «Северный морской путь» транспортной части Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года (КПМИ).

Проект NE025 разработан АО «Нордик Инжиниринг». Буксир предназначен для буксировки несамоходных плавсредств, установки и снятия знаков плавучей и береговой судоходной обстановки, заводки и подъема якорей, перевозки грузов на рабочей палубе, обеспечения работы дноуглубительного флота, обеспечения гидротехнических работ, доставки и развертывания средств ЛАРН без захода в нефтяное пятно, оказания помощи в тушении пожаров.