Грузовой корабль «Прогресс МС-23» причалил к МКС

24 мая в 15-56 (мск) с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-23».

РИА Новости / пресс-служба Роскосмоса / РКК "Энергия" © russian.rt.com

«Прогресс МС-23» доставил на Международную космическую станцию топливо, питьевую воду, еду, одежду, а также наноспутник «Парус-МГТУ», созданный студентами МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Полёт прошёл по двухвитковой схеме сближения, стыковка грузовика к модулю «Поиск» российского сегмента МКС состоялась в 19:18 мск.

Всего грузовик доставил на станцию 2491 кг грузов.

С 1978 года это была 184-я стыковка кораблей семейства «Прогресс» к орбитальным станциям, в том числе 89-я — с МКС.

На станции сейчас работает экипаж 69-й длительной экспедиции в составе космонавтов Роскосмоса Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина, Андрея Федяева, астронавтов NASA Франциско Рубио, Стивена Боуэна, Вуди Хобурга, астронавта ОАЭ Султана аль-Нейади.

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