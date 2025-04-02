Принят в эксплуатацию космический аппарат «Ресурс-П» № 5

Принят в эксплуатацию космический аппарат «Ресурс-П» № 5Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Госкорпорация «Роскосмос» завершила комплекс работ по вводу космического аппарата «Ресурс-П» № 5 в составе космической системы в эксплуатацию.
Космическая система «Ресурс-П» предназначена для дистанционного зондирования Земли в видимом и ближнем инфракрасном (ИК) диапазонах, ее целевая информация используется для решения следующих задач:
— инвентаризация и мониторинг природных ресурсов (сельскохозяйственных и лесных угодий, пастбищ, районов промысла морепродуктов) и контроль хозяйственных процессов для обеспечения рациональной деятельности в сельской, лесной, рыбной, водной и других отраслях хозяйства;
— мониторинг районов чрезвычайных ситуаций с целью выявления стихийных бедствий, аварий, катастроф, а также оценка их последствий с целью планирования восстановительных мероприятий;
— создание и обновления общегеографических, тематических и топографических карт различного масштаба, создание земельного кадастра;
— контроль загрязнения и деградации окружающей среды, в том числе экологический контроль в районах геологоразведочных работ и добычи полезных ископаемых, выявление и изучение загрязнений окружающей среды;
— контроль водоохранных и заповедных районов;
— информационное обеспечение поиска нефти, природного газа, рудных и других месторождений полезных ископаемых;
— контроль застройки территорий, получение данных для инженерной оценки местности в интересах хозяйственной деятельности;
— информационное обеспечение прокладки магистралей и крупных сооружений, автомобильных, железных дорог, нефте- газопроводов, систем связи;
— обнаружение незаконных посевов наркосодержащих растений и контроль их уничтожения;
— оценка ледовой обстановки.
Начиная с 19 марта 2025 г. для потребителей доступна возможность заказа съемки с КА «Ресурс-П» № 5
К заказу доступны высокодетальные снимки с пространственным разрешением от 0,7 м и широкозахватные с пространственным разрешением от 12 м, в панхроматическом диапазоне и в мультиспектральных диапазонах, а также гиперспектральные с пространственным разрешением 30 м.
Федеральные органы исполнительной власти, региональные органы исполнительной власти, организации, граждане и другие заинтересованные потребители имеют возможность заказа данных через Геопортал Роскосмоса (https://gptl.ru).
«Ресурс-П» № 5 запущен с космодрома Байконур 25 декабря 2024 года: с тех пор спутник проходил лётные испытания — была протестирована и отлажена работа съёмочной аппаратуры.
Головной организацией-разработчиком космической системы и космических аппаратов «Ресурс-П» является АО «РКЦ «Прогресс». Оператор космического комплекса — Научный центр оперативного мониторинга Земли (НЦ ОМЗ) холдинга «Российские космические системы», который обеспечивает прием и обработку спутниковой информации.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Поделись позитивом в своих соцсетях
Другие публикации по теме
-
Грузовой корабль «Прогресс МС-23» причалил к МКС
24 мая в 15-56 (мск) с космодрома Байконур стартовала ракета-носи...бурга, астронавта ОАЭ Султана аль-Нейади. https://www.ros...osmos.ru/39224/
Вступай в наши группы и добавляй нас в друзья :)
Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Kотенко Cергей