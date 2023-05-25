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Производство

Объем выпускаемых ЧТЗ двигателей превысил лучшие показатели периода СССР

ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» значительно увеличил количество выпускаемых танковых двигателей. Достичь объемы выпускаемой продукции, превышающие лучшие показатели послевоенного периода СССР, удалось за счет грамотной организации производства.

 © vk.com

Директор по особым поручениям АО «Концерн «Уралвагонзавод»: «На ЧТЗ ритмично ведется техническое обновление и модернизация производства, за последний год на 30% увеличена численность коллектива. По итогам работы I квартала текущего года объем ежемесячно выпускаемых модернизированных дизельных двигателей превысил на 12% показатели СССР периода Холодной войны. Такие показатели были достигнуты впервые за новейшую историю ЧТЗ».

Большая заслуга в достижении высоких производственных показателей безусловно принадлежит трудовому коллективу ЧТЗ, который самоотверженно и круглосуточно трудится. Очень символично, что 90-летний юбилей завода, который будет отмечаться 1 июня текущего года, заводчане встречают на боевом посту, выпуская нужную фронту продукцию.
Источник: https://vk.com/wall-150895226_20256

армия и флот, производство, двигатели, Челябинск
  • Нет аватара termometrix
    25.05.2317:09:37

    превысил лучшие показатели периода СССР

    Учитывая, что производство этой техники в Советском Союзе силами всех заводов было самым большим в мире, объемы выпуска были огромными.

    #1262945
  • Badassgoliath Badassgoliath
    25.05.2317:23:11

    превысил на 12% показатели СССР периода Холодной войны. Такие показатели были достигнуты впервые за новейшую историю ЧТЗ".

    Надо полагать, что речь идёт всё-таки не о показателях всего СССР, а о ЧТЗ времён СССР. Ведь директор в этой цитате рассказывает конкретно о ЧТЗ. Именно такое впечатление сложилось у меня от прочтения заметки. Когда человек говорит вслух, он не всегда может подробно донести свою мысль, без уточняющих вопросов журналиста. «Наш завод превысил показатели времён СССР» — скорее всего именно это он хотел сказать. Иначе непонятно, как один завод може превысить показатели всего СССР в подобной области производства.

    Что, разумеется, ничуть не умаляет самого достижения.

    Отредактировано: Badassgoliath~17:31 25.05.23
    #1262946
    • Нет аватара termometrix
      25.05.2317:39:10

      Вы совершенно правы. Завод ЧТЗ перевыполнил советские показатели.

      #1262947
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