Объем выпускаемых ЧТЗ двигателей превысил лучшие показатели периода СССР

ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» значительно увеличил количество выпускаемых танковых двигателей. Достичь объемы выпускаемой продукции, превышающие лучшие показатели послевоенного периода СССР, удалось за счет грамотной организации производства.

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Директор по особым поручениям АО «Концерн «Уралвагонзавод»: «На ЧТЗ ритмично ведется техническое обновление и модернизация производства, за последний год на 30% увеличена численность коллектива. По итогам работы I квартала текущего года объем ежемесячно выпускаемых модернизированных дизельных двигателей превысил на 12% показатели СССР периода Холодной войны. Такие показатели были достигнуты впервые за новейшую историю ЧТЗ».

Большая заслуга в достижении высоких производственных показателей безусловно принадлежит трудовому коллективу ЧТЗ, который самоотверженно и круглосуточно трудится. Очень символично, что 90-летний юбилей завода, который будет отмечаться 1 июня текущего года, заводчане встречают на боевом посту, выпуская нужную фронту продукцию.