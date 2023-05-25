«Газпром нефть» повышает эффективность разработки новых автомобильных масел с помощью искусственного интеллекта.

Газпром нефть © www.gazprom-neft.ru

Технологическое решение «Алхимик» на основе искусственного интеллекта позволяет сократить временной интервал от разработки до запуска нового продукта в промышленное производство с полугода до 1-2 месяцев. С помощью цифровой платформы специалисты «Газпром нефти» уже усовершенствовали более 200 рецептур моторных, трансмиссионных и гидравлических масел.

Для создания новой рецептуры моторного масла пользователь вносит в систему основные параметры будущего продукта — вязкость, плотность, щелочное число и пр. Также в системе указываются спецификации автомобильного оборудования, на котором будут использованы смазочные материалы. Цифровая платформа «Газпром нефти» с помощью алгоритма машинного обучения сопоставляет набор требуемых эксплуатационных характеристик с накопленной за 15 лет исследовательской базой лабораторных тестов и опытно-промышленных испытаний. По итогам анализа система в автоматическом режиме моделирует наиболее оптимальные комбинации основы смазочных материалов и пакета присадок. Предложенные новые составы тестируются специалистами на высокотехнологичном оборудовании Научно-исследовательского центра смазочных материалов во Фрязине Московской области. Такой подход позволяет ученым брать в работу рецептуры только с высоким потенциалом и сосредоточиться на детальном улучшении технических свойств и характеристик. После лабораторных исследований рецептура автомобильного масла тестируется в реальных условиях эксплуатации.

Газпром нефть © www.gazprom-neft.ru

«С запуском уникального цифрового сервиса „Алхимик“ мы завершили формирование единого технологического комплекса, охватывающего весь жизненный цикл смазочных материалов — от создания рецептур в собственном Научно-исследовательском центре до сопровождения работы масел в технике и оборудовании сервисом G-Lab. Инновационные решения позволяют „Газпромнефть — СМ“ оперативно реагировать на любые запросы рынка и формировать новые отраслевые решения для широкого спектра автомобильной и специализированной техники» — генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы».