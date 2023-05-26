Гусеничный вездеход ТМ-140 прошел приемочные испытания

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Полностью отечественный гусеничный вездеход ТМ-140 холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех прошел приемочные испытания межведомственной комиссии МЧС России. В течение трех дней созданная на Курганмашзаводе машина проходила тестовые задания, по результатам которых доказала свои высокие эксплуатационные характеристики.

ТМ-140 в ходе испытаний с легкостью преодолевал болотистые участки местности, горку в 35 градусов, сложные рельефные перепады. Сейчас рассматривается вопрос принятия техники на снабжение МЧС России.

«Принцип, который положен в основу модульной компоновки ТМ-140 Курганмашзавода, — это абсолютно новый подход в развитии российского промышленного машиностроения. Помимо универсального модуля, позволяющего решать задачи разного характера, вездеход может быть укомплектован электростанцией, мастерской для проведения ремонтно-восстановительных, сварочных и слесарных работ. А высокий запас хода более 500 километров позволяет экипажу преодолевать большие расстояния в автономном режиме», — сказал исполнительный директор Курганмашзавода Петр Тюков.

До приемочных испытаний курганский вездеход принимал участие в экспедиции «Безопасная Арктика — 2023», организованной весной этого года МЧС России. Кроме двух ТМ-140, оборудованных жилыми модулями, на маршрут вышло более 20 единиц отечественной вездеходной колесной и гусеничной техники.

За 12 суток экспедиция преодолела около 1600 километров арктической тундры по территориям трех субъектов России: Республики Коми, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов. Часть дороги пролегала по так называемым зимникам, но в основном это была арктическая тундра, где-то и дело встречались крутые берега рек и обрывы глубиной до 30 метров, преодолевать которые приходилось через снежную пургу с нулевой видимостью.

Ежедневно спасатели отрабатывали сценарии различных происшествий: эвакуация населения, столкновение крупной вездеходной техники в условиях тундры, поиск пропавшей туристической группы с помощью беспилотника, поисковые работы в снежной толще после схода лавины с применением георадаров, обследование акватории подо льдом, развертывание базового лагеря спасателей.

Курганские ТМ-140 не только с легкостью преодолевали снежное бездорожье, но и выручали другие экипажи в экстремальных дорожных условиях. На протяжении всего маршрута обеспечивали перевозку на борту тяжелого оборудования. Участники экспедиции высоко оценили простоту управления, ходовые качества, надежность и комфорт работы экипажа ТМ-140 в условиях Арктики.