Ростех испытал Арктикой вездеходы ТМ-140

Ростех испытал Арктикой вездеходы ТМ-140Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Гусеничный вездеход ТМ-140, разработанный холдингом «Высокоточные комплексы», принял участие в масштабных учениях МЧС России «Безопасная Арктика — 2025». В ходе учений машина продемонстрировала высокую надежность, успешно преодолев более 2300 км по сложной пересеченной местности в экстремальных условиях при температурах до -45°C.
ТМ-140 — это полностью российский гусеничный снегоболотоход повышенной проходимости. Он способен перевозить грузы массой до 4 тонн, преодолевать водные преграды и подъемы крутизной до 35 градусов. Благодаря своим характеристикам, вездеход может использоваться для решения широкого круга задач в самых суровых условиях.
В рамках учений ТМ-140 успешно пересекал полноводные реки по льду, двигался через глубокий снег, перевозил грузы и буксировал застрявшую технику.
Ранее ТМ-140 уже доказал свою эффективность в других сложных ситуациях. Например, снегоболотоходы использовались для доставки грузов в отдаленные населенные пункты во время паводков в Кургане, а также для ликвидации последствий стихийных бедствий.
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